桃園包租代管第5期 5000租戶受惠

為落實居住正義並照顧特定族群，桃園市第5期包租代管計畫總經費達7.2億元，其中桃市府展現魄力自籌1.4億元，首創「精準對焦」模式，優先媒合年輕育兒家庭、護理師及公車司機等8大政策照顧對象，將有5000戶租屋族受惠，規模逼近4都合計的總量能，穩居全國之冠。

桃園市住宅發展處指出，第5期包租代管計畫總經費約7.2億元，提供媒合房東與房客的服務，並協助房東修繕出租房源，除中央補助5.8億元外，為了照顧更多年輕及婚育市民，在市長張善政大力支持下，市府自籌2成經費約1.4億元，全數投入照顧政策族群，將要求參與計畫的房東案源，優先提供給三代同堂、育有1名未成年子女家庭、新婚家庭、45歲以下青年，以及特定職業如護理師、公車司機，與新住民、原住民等8大政策照顧族群。

住宅處分析，桃園市擁有眾多工業區與就業機會，加上房租相對於雙北較有競爭力，帶動大量青壯年與外來就業人口流入，產生龐大的剛性租屋需求，自民國107年率先配合中央試辦包租代管政策，由中央全數補助，桃市府開發案源於第一線服務，已累計媒合超過2.5萬組房東與房客，績效全台第一。第5期計畫預計媒合5000戶，規模之大，已逼近於台北、新北、台中、高雄等4都合計約5600戶的總量，顯示桃園推動社宅政策的決心與執行力。

住宅處指出，第5期計畫已委託7家優質物管業者執行，提供「包租包管」與「代租代管」兩種服務模式，由專業團隊協助房東管理房產並媒合房客。住宅處也大力號召「愛心房東」加入，參與計畫者除享有房屋稅優待稅率外，還可獲得修繕補助。若願意提供房源給法定弱勢戶，更可享有較高額度的修繕補貼，創造房東、房客與政府三贏局面。

桃市府強調，第5期方案除了延續中央政策，更首度透過地方自籌款，強化對桃園在地、弱勢及青年族群的照顧，將有限的住宅資源，精準提供給需要幫助的租屋族。市民若有相關租屋或託租需求，可至桃園市政府住宅發展處網站查詢，或直接聯繫合作的7家業者諮詢。