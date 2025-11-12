桃園包租代管 青年小家庭優先

桃園租金補貼是以內政部經費辦理，但近年房租隨房價升高，青年負擔變重，議員陳韋曄為青年請命，指其他五都都有加碼，喊話桃園跟進。市府指出，第5期包租代管桃園自籌2成預算1.4億元，會優先把青年、婚育家庭納入政策照顧對象。

國民黨桃園市議員陳韋曄指出，目前桃園的青年租金補貼全由中央支應，市府並未自籌經費加碼，與其他直轄市相比明顯落後。他舉例，台北市已推出「分級加碼」方案，針對相對弱勢青年族群有6300元到1萬1000元差額補貼，新北市更結合「青銀共居」修繕補助最高1萬元，台中和高雄市也有針對育兒租金補貼。

陳韋曄說，桃園人口快速成長，又是最年輕的直轄市，喊話將青年居住權益納入首要考量，建議市府研擬推出「桃園版分級加碼補貼」試辦方案，結合青年租屋與包租代管政策，將5000戶包租代管房源，預留部分比例給青年承租，全面支持青年族群。

都發局指出，桃園民國107年曾推出青年租屋補貼，每人每月4000元，但隔年中央跟進推出相同政策而轉軌，因此優先以中央300億元擴大租補預算提供青年租屋補助，另有社宅、包租代管及未來可負擔住宅等多元政策供青年選擇。

都發局說，考量一般住宅平均租金從110年年的9355元，漲到今年突破萬元，將檢討研議加碼補助的必要性與可行性。即將推出的第5期包租代管5000戶計畫，優先把青年、婚育家庭納入政策照顧對象。