桃園區中正路(中正二街至北埔路)中央車道封閉 車輛請靠右側行駛

交維圖。





為桃園捷運綠線潛盾機地下施工地盤改良，11月27日起於桃園區中正路(中正二街至北埔路)中央車道間設置施工圍籬進行施工，本次圍籬設置道路中央，施工期間仍維持原有雙向各一車道通行，請駕駛人靠右側行駛。

為了保持道路暢通，中正路(中正二街至北埔路)的部分路邊停車格取消，捷運工程局將落實交通維持佈設，提醒民眾行經本路段注意周邊交通動線的改變放慢車速小心駕駛。

施工期間不便之處請市民朋友共同體諒，施工團隊將秉持最小施工範圍，最短施工期程的目標，盡早完成工程施作。最新的交維資訊，請上桃園市政府捷運工程局官方網站查詢。(https://reurl.cc/vKkxlL)。





