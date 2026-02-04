桃園區公所愛心米出包「過期8年」？衛生局：業者誤用樣品袋遭罰

高雄市衛生局派員前往業者倉庫與販售場所稽查。 圖：高雄市政府衛生局/提供

[Newtalk新聞] 桃園區公所日前舉辦愛心關懷活動，發送白米等民生物資給民眾，事後卻有民眾反映，收到的「愛心米」疑已逾期8年。高雄市衛生局前往稽查，確認為白米業者誤用錯誤的食品樣品袋，並無逾期白米流入市面。衛生局將針對違規業者依法開罰。

桃園區公所上月31日舉辦「寒冬送暖愛心關懷」活動，媒合善心民眾與慈善團體捐贈各項民生物資給中低收入戶，卻有民眾事後向議員反映，收到標示有效日期為2018年的白米，明顯已逾期。

對此，桃園區公所說明，該批白米由善心民眾向位於高雄的業者聯繫購買。經物資提供方查證，確認為業者內部作業疏失，誤用樣品袋所致，為保障民眾權益與食品安全，已主動通知當日所有領取物資的民眾，凡拿到效期標示錯誤的白米，均可攜帶產品至公所辦理更換。

由於該批白米販售業者設於高雄市，桃園市衛生局已依程序通報高雄市衛生局，衛生局則於今日上午派員前往業者倉庫與販售場所稽查，均未發現逾期白米。業者向稽查人員說明，公司約每週進貨一次，到貨後進行包裝及日期標示，該批白米來源為花蓮縣所轄農會，此次事件因業者誤用標示有效日期為2018年的樣品袋，已發布更正公告，並寄送正確標示產品供更換。

高雄市衛生局指出，業者行為已涉及標示不實，將依《食品安全衛生管理法》第28條規定，裁處4萬元以上、400萬元以下罰鍰。







