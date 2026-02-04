桃園區公所愛心米竟過期8年！高市衛生局曝真相 業者遭重罰

桃園區公所日前遭爆寒冬送暖活動所發放愛心白米有效期疑慮，桃市府今日說明，該批白米由善心民眾向位於高雄的業者聯繫購買，後續已移請高雄市衛生局稽查。高雄衛生局查無逾期米，業者已更正並將受裁罰。（高雄市政府衛生局提供／林雅惠高雄傳真）

桃園區公所日前遭爆寒冬送暖活動所發放愛心白米，竟然已過期8年。對此桃園市政府4日表示，該批白米由善心民眾向位於高雄的業者聯繫購買，由業者寄送到桃園。針對部分包裝效期標示問題，業者已發布聲明表示為其內部作業疏失，誤植非本年度日期所致。

桃園區公所上月31日舉辦冬送暖活動，媒合慈善團體捐贈物資給中低收入戶，卻有民眾收到標示有效日期為2018年的白米，引發食品安全疑慮，由於該批米販售地位於高雄市，桃園市衛生局依程序通報，高雄市衛生局於2月3日派員前往查核。

市府說明，考量該情形涉及食品衛生安全，桃園區公所已依程序通報，並由桃園市衛生局移請販售地高雄市衛生局進行稽查確認，以確保食品安全與民眾權益。

高雄市衛生局4日上午派員查察，現場架上及倉庫未發現逾期米。業者表示公司販售的米約一周進貨一次，到貨後進行包裝及標示日期，該批米來源為花蓮縣所轄農會，並提供相關進貨單據備查，此次疏失為業者誤用標示有效日期2018年的樣品袋所致，已發更正公告並寄送正確標示產品更換。高雄衛生局將依據《食品安全衛生管理法》第28條規定裁罰4萬元以上400萬元以下罰鍰。

衛生局提醒消費者，如對食品有疑慮，可撥打市府消費者服務中心或1950專線，也可聯繫衛生局食品衛生科（07-7134000轉食品衛生科）反映問題。

桃市府也強調，未來將要求相關單位持續強化物資收受與查核機制，確保活動品質與民眾權益，將每一份愛心都能讓市民安心。

