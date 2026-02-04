桃園區公所「送溫暖」驚見過期8年米！業者回應了

高雄市衛生局檢查白米。（圖／東森新聞）





桃園市桃園區公所日前舉辦「寒冬送暖」活動，卻傳出有受贈戶收到外包裝標示2018年的白米，過期近8年，引發食品安全疑慮。對此，區公所澄清，問題出在供應商「標示錯誤」，將主動通知民眾更換。不過民進黨桃園市議員黃瓊慧直言，區公所回應令人無法接受，認為「日期印錯」的說法過於牽強。

針對此案，高雄市衛生局也發布說明指出，2月3日接獲桃園市衛生局通知，表示民眾反映由高雄市某農產銷售公司販售、供桃園市區公所發放的包裝米，外包裝標示有效日期為2018年，恐有食安疑慮。高雄市衛生局隨即派員前往業者現場查察，經查現場架上及倉庫並未發現逾期米品。

業者說明，米品約每週進貨一次，來源為花蓮縣轄內農會，到貨後即進行包裝並標示日期，此次事件是因為公司誤用標示「2018年有效日期」的樣品袋所致。業者已發布更正公告，並主動寄送正確標示的產品供民眾更換，相關進貨單據也已提供備查。

高雄市衛生局指出，該行為已涉及標示不實，將依《食品安全衛生管理法》第28條規定，裁處4萬元以上、400萬元以下罰鍰。衛生局同時提醒，民眾若對食品消費有爭議，可撥打市府消費者服務中心或1950消費者服務專線尋求協助；若有食品衛生相關問題，也可洽詢衛生局食品衛生科反映。

