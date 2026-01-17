桃園區和平路舊大樓深夜火警 5到8樓燒毀幸無人傷亡

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市桃園區和平路1棟舊大樓今(18)日凌晨0點11分發生火警，5樓到8樓陷入熊熊火海，濃煙不斷竄升景象嚇人，桃園市消防局出動近百名消防人員及義消灌救，不到20分鐘即將火勢控制，凌晨2點33分撲滅，消防人員逐層搜索，目前沒有傳出人員傷亡。

起火的舊大樓為地上8層、地下1層樓建築，屬於舊市區住商混合大樓，各樓層曾經營旅館、卡拉OK等，現在僅剩低樓層有人使用，起火處疑似從5樓竄出，向上延燒6、7、8層樓，消防人員抵達時已全面燃燒，火勢撲滅後消防人員逐層搜索，未發現有人員受困受傷，5、6樓各燃燒50平方公尺，7、8樓各燃燒100平方公尺，主要燃燒內部堆放的雜物，由於起火樓層似乎已無人居住，起火原因有待消防局火調科調查。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

橋檢北上搜索中天電視台 主播林宸佑等6人涉「國安法」被收押

中天主播「馬德」涉《國安法》被收押禁見 爭議事蹟不只一樁

5萬坪賣場僅8名安管人員 女學生遭性侵被監視器拍下卻無人發現

大潤發安管性侵女實習生還用沙拉脫洗下體滅證 全聯需連帶賠償300萬

