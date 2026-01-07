桃園區地球村停業逾3月！學員求退費 教育局依法註銷立案

桃園區的地球村美日語補習班疑似因負責人有債務問題而倒閉，已有10名學員向市府投訴盼能順利退費。本報記者7日實際走訪，雖市府已於去年底註銷立案，但目前仍高掛招牌。（姜霏攝）

位於桃園市桃園區成功路的地球村美日語補習班，於去年8月傳出倒閉，外界質疑其負責人疑與日前爆發牙醫討債糾紛的陳姓負責人為同一人。桃園市教育局表示，目前已接獲10件消費者投訴，學員盼能取回退款，金額為1萬至5萬元不等，因該班擅自停業且未經核准停辦逾3個月，市府於去年12月已依法註銷立案。

日前地球村美日語補習班陳姓負責人因財務狀況吃緊，於2014年間以名下房產作為擔保，透過友人向沈姓女牙醫及劉姓男子借款共計3000萬元，事後不滿沈女追討債務，甚至找上竹聯幫介入協調。外界也指出，桃園區地球村美日語補習班負責人疑與該陳姓男子為同一人，補習班倒閉恐與其債務問題有關，導致經營不善。

教育局說明，桃園市目前共有2間地球村美日語補習班，分別位於桃園區及中壢區，中壢區分校仍正常營業。先前因桃園區補習班要求學員改至中壢區上課，引發部分投訴人不滿，提出退款要求。事後補習班曾提出轉至中壢區地球村續課的替代方案，但投訴人均未接受，僅堅持退還已繳費用。

桃園市補習班稽查小組於去年8月11日前往桃園區地球村，現場仍懸掛招牌，但大門深鎖，已無營業情事。因涉及未經核准擅自停業，經依行政程序法通知設立人及負責人限期內函復陳述意見，但逾限未復。該班未經核准停辦已逾3個月，教育局去年12月11日依規定予以撤銷立案，同時註銷立案證書，

補教人士指出，地球村美日語過往在補教市場風評良好，主打全齡學習、全外師授課的語文環境，並以會員制經營模式吸引不少學員。新冠疫情前，課程多以實體授課為主，疫情後則因應市場變化，逐步轉為1對1或1對2的線上課程。補教人士也建議，消費者報名補習課程前，應審慎評估業者財務與經營狀況，並留意合約內容，以保障自身權益。

