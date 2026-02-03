桃園區弱勢戶受贈過期8年米 公所︰標示錯誤可更換

（中央社記者葉臻桃園3日電）桃園市桃園區公所辦寒冬送暖，卻有受贈戶收到過期快8年白米；桃園區公所今天表示，經向提供方查核，為標示錯誤，將主動通知民眾，如有領取到效期標示錯誤白米可辦理更換。

民進黨桃園市議員黃瓊慧接獲投訴表示，桃園區公所1月31日舉辦寒冬送暖活動，媒合慈善團體捐贈物資，幫助1583戶弱勢家庭，卻有受贈戶收到標示有效期限2018年2月7日、過期快8年的白米。

黃瓊慧說，經詢問，區公所的答覆是「白米並沒有過期，是上面的日期印錯，民眾可以安心吃」，但這樣的說法讓人難以接受，尤其白米包裝上還有稻米的生產期別2016年2期，以印錯為理由太牽強，呼籲市府要對物資做好食安把關。

廣告 廣告

桃園區公所今天發布新聞稿表示，對於受贈戶反映愛心米有效期限標示逾期，經向提供方查核為標示錯誤，但為保障民眾權益與食品安全，將主動通知當天所有領取物資民眾，如有領取到效期標示錯誤的白米，可帶至公所辦理更換。

桃園區長許敏松向媒體表示，寒冬送暖物資都是善心人士捐贈，有個人、也有團體，未來在受理物資捐贈時將強化物資收受與查核機制，避免類似情況再發生。（編輯：陳仁華）1150203