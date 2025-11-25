桃園區歲末祝福 志工演繹大事記

桃園區歲末祝福大事記，慈濟人演繹從華航、新航空難、南亞海嘯，到花蓮堰塞湖溢流，志工拔苦救難的情景。上人讚許大家， 要繼續把握因緣，把握時間，共同成就愛的傳承。

桃園歲末祝福 大事記，回顧1998年 華航空難、2000年新航空難，地點都在桃園，資深志工，頂著黑夜寒風 投入救援，用慈悲寫歷史

慈濟志工 楊金雪 ：「大家都沒看到我們是什麼人，也不知道裡面是哪一個人物，都不知道，但是他(政府單位)，喝到薑母茶的時候，他第一個時間 大家異口同聲說，你們是不是慈濟人，就是這樣子，那一霎那 我們覺得，我們慈濟真的是很(感動人心)。」

慈濟志工 楊慶鐘：「(DNA)夫妻不能辨認， 我們慈濟人勇敢地陪伴家屬，去做最困難的DNA的辨認，所以法親勝過血親。」

證嚴上人開示：「要把握因緣 把握時間，唯有好人，唯有社會人人做好事，這樣才能社會祥和，天下平安。」

今年，花蓮光復鄉堰塞湖溢流，資深菩薩帶著年輕人，世代傳承 慈悲事業，一鏟一鏟 清淤泥，光明本性，逐漸綻放

志工 巫政育 ：「我是龜山和氣巫政育，也是一位更生人， 這是我人生中第一次救災，我的心裡很高興， 因為我覺得我的心，已經慢慢在改變，爸爸說慈濟團體很好，都在幫助別人，今年見習明年培訓，許多更生人做得到，我也一定做得到。」

證嚴上人開示 ：「就如一個大家庭一樣的，我們就是小孩一邊長大，讓他一邊成就 一邊投入，我們可以做好事，什麼事都要大家共同一起， 一代一代， 這種家庭要愛的傳承。」

「募心募愛 我願意，人間菩薩大招生。」

慈悲心，信願行，匯聚正能量，繞行全球

