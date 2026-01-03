桃園區舊城再生 要把文化、人流、經濟都找回來

桃園區舊城再生，市議員凌濤表示，要把文化、人流、經濟都找回來。（凌濤辦公室提供）

記者陳華興／桃園報導

這幾天大家都在討論台東的文化與溫度。市議員凌濤三日在臉書上表示，其實前些日子，我們與「好市鑄造所」桃園市都發局江南志局長、在地文化里里長歐陽瀚，一同隨電視台的採訪，見證景福宮大廟周遭的的舊城再生成果，我們都感到高興與欣慰。

凌濤指出，到新永和市場的餐會，不管是攤商還是住在大廟旁邊的市民鄉親，他們都清楚知道，當時凌濤第一個配合都發、工務發出人本交通改善計劃的第一個會勘公文，期間也有各種不同聲音與意見，但對的事情就是堅持到底，相信為民眾帶來更好的生活，市民有智慧判斷，誰在為這個城市而努力。

在桃園快速發展的過程中，許多人流外移至新興重劃區。原先的舊城區，卻給人擁塞、環境老舊，經濟活力不振、人行步道缺乏等印象。如何保留在地的傳統文化、注入新元素帶動發展，成為重要課題。

凌濤說，舊城再生的工程中，除了大廟周邊人行道拓寬改善，打造人本的交通環境，改善行走空間外；市府更提供立面修繕更新補助，讓舊城市容美學升級，晚上的光雕令人感到殊勝與平穩，又美又有老城軌深刻的底蘊味道。

而周邊新民立體停車場過去因為建築老舊成為治安死角，目前也啟動都市更新計畫，預計興建三棟大樓。其中，市府棟規劃地上十八層、地下五層，目樓則在凌濤極力向都發局的爭取下，也保留了居民習慣使用的圖書館與長青學苑，未來結合一~三樓的商業空間，將整體帶動舊城區的經濟動能。

沿路再往前，七七藝文町透過修舊、復舊日式建築，將既有圍牆打開與周邊人行步道結合後，週末人潮顯著提升，成為「城市綠洲」，提供居民、遊客日常休憩的絕佳場域。

未來搭配捷運G0八站、人行步道改善、立面更新，以及都市更新創造的商圈廊帶，舊城復甦指日可待，我們會持續努力，二0二六新的一年，加倍打拚！