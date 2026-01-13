桃園區議員選戰 藍政二代接棒

國民黨桃園市議會副議長李曉鐘（左）將交棒給女兒李凱倫（右），以無黨籍身分爭取桃園區市議員席次。（蔡依珍攝）

8年級後段班的佀廣洋，有意傳承母親、立委萬美玲「政治香火」，過去5年即以萬美玲助理身分活躍於地方，累積不少實務經驗。（蔡依珍攝）

桃園區市議員選舉腳步逼近，藍營上演「二代接棒」，國民黨副議長李曉鐘的女兒李凱倫、立委萬美玲的兒子佀廣洋勤跑基層，頻繁出現在地方活動，接班態勢成形。綠營則策略性提5席，禮讓屬性偏綠的無黨籍議員于北辰。白營也不缺席，擬徵招美女發言人徐千晴當刺客。

被視為「兵家必爭之地」的桃園區人口密集，議員席次多達12席，戰況向來激烈，現任12席議員中，國民黨占7席，基層實力雄厚，凌濤、詹江村、陳美梅、林政賢、黃婉如、張碩芳爭取連任無懸念，8屆議員的副議長李曉鐘交棒女兒李凱倫，以無黨披掛上陣，她起步甚早，不僅看板林立街頭，近期更穿梭社團活動，力求承接父親深耕34年的政治版圖。

另一位備受矚目的藍營新星是8年級後段班的佀廣洋，有意傳承母親萬美玲「政治香火」的他並非空降部隊，過去5年即以萬美玲助理身分活躍於地方，累積不少實務經驗，學經歷完整、活潑又親和力十足的形象在基層頗受好評，將投入藍營黨內初選，力拚為藍營守住關鍵席次。

相較藍營新人輩出、二代接棒，綠營相對保守與策略性，擬提名「5+1」席，較本屆少1席，除確保現任議員黃家齊、李光達、黃瓊慧、余信憲，及從時代力量投奔民進黨回鍋參選的前議員簡智翔5人當選機率，更隱含「禮遇」無黨籍現任議員于北辰的意味，希冀整合泛綠票源。但本屆落選的李柏瑟、朱智菁不排除捲土重來，綠營恐先上演激烈的黨內廝殺。

民眾黨則有美女發言人徐千晴磨刀霍霍，歐巴桑聯盟沈佩玲也宣布參選，加上藍二代強勢接班、綠營策略性提名，選戰勢必精彩可期。