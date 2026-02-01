桃園區一一五年寒冬送暖 攜手在地團體及個人助弱勢

桃園區一一五年寒冬送暖活動，攜手在地團體及個人助弱勢。（桃園公所提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園區公所一一五年一月三十一日上午於永康市民活動中心舉辦「桃園市桃園區一一五年寒冬送暖愛心關懷活動」，提供桃園區內九百六十四戶中低收入戶及六百一十九戶單親兒少家庭，共一千五百八十三戶弱勢家庭實質的幫助，每戶家庭可領取禮券及各項民生物資。今年活動特別募集精美文具組提供弱勢家庭兒少使用，不僅提升學習動機，也讓每個孩子都能感受到被看見與被照顧。

桃園區公所社會課長陳嬿筑表示，亦於活動中頒發感謝狀，由衷感謝在地企業、宗教團體及善心人士慷慨付出，攜手為社會注入溫暖與希望。此外，今年感謝慈護宮捐助本區低收入戶冬令救濟金，包含第一款低收入戶每戶發放三千元、第二款每戶一千二百八十元、第三款每戶六百八十元，共計二千八百零六戶，區公所也針對第三款特別加碼每戶可再多領二百二十元，預計於二月五日前可轉帳至民眾帳戶，讓民眾能安心過節，感受社會溫暖。

本次共襄盛舉的慈善團體和善心人士，包括大和開發建設有限公司、菩提山事業有限公司、桃園市千杯聯盟工商發展協會、億瓏車業股份有限公司、誠鷹特勤保全股份有限公司、連盛塑膠工業有限公司、景福宮、桃園賜安府、桃園市賜安福愛心協會、昱騰國際車業貿易有限公司、榮義企業社、京采希望發芽計畫、豐尚富工程有限公司、宏尚富工程有限公司、建發建材行、康熙眼鏡行、上林建設股份有限公司、捷騰光電股份有限公司、小秋團購、起嘉國際有限公司等。

桃園區許敏松區長表示，今年更感謝桃園市政府社會局協助媒合民間資源，讓本次活動能夠更加精采，桃園區公所謹此致上萬分的感謝之意，感謝大家為社會盡一份心力，讓桃園區內的弱勢家庭能開心歡喜過好年。