桃園區115年寒冬送暖 攜手社會各界助弱勢

桃園市政府社會局副局長陳茹文31日代表桃園市政府出席由桃園區公所結合在地公益團體、宮廟及個人舉辦的「桃園市桃園區115年寒冬送暖愛心關懷活動」。

陳茹文表示，桃園區的弱勢民眾較多，感謝社會各界的貢獻，讓桃園市政府有機會可以參與並辦理寒冬送暖活動。今年也特別感謝慈護宮捐助桃園區低收入戶冬令救濟金，包含第1款低收入戶每戶發放3,000元、第2款每戶1,280元、第3款每戶680元，共計2,806戶，區公所也針對第3款特別加碼每戶可再多領220元，預計於2月5日前可轉帳至民眾帳戶，讓民眾能安心過節，感受社會溫暖。陳副局長也感謝今天捐贈的團體、個人協助辦理寒冬送暖活動，讓溫暖可以存在社會的角落。

本次共襄盛舉的慈善團體和善心人士，包括大和開發建設有限公司、菩提山事業有限公司、桃園市千杯聯盟工商發展協會、億瓏車業股份有限公司、誠鷹特勤保全股份有限公司、連盛塑膠工業有限公司、景福宮、桃園賜安府、桃園市賜安福愛心協會、昱騰國際車業貿易有限公司、榮義企業社、京采希望發芽計畫、豐尚富工程有限公司、宏尚富工程有限公司、建發建材行、康熙眼鏡行、上林建設股份有限公司、捷騰光電股份有限公司、小秋團購、起嘉國際有限公司、東樺建築塗裝有限公司等，今年更感謝桃園市政府社會局協助媒合民間資源，讓本次活動能夠更加精采，桃園區公所謹此致上萬分的感謝之意，感謝大家為社會盡一份心力，讓桃園區內的964戶中低收入戶及619戶單親兒少家庭，共1,583戶弱勢家庭開心歡喜過好年。

張市長任內積極責成市府團隊推展多項創新社會福利政策及措施，包含推動升級版「好孕專車」並全國首創推出「好孕專車兒童安全座椅計程車服務」，保障0至6歲幼童乘車安全。桃園區公所亦積極配合各項福利政策，落實對弱勢族群的照顧，也在每年年關將近之時，結合民間的力量募集物資，共同舉辦寒冬送暖愛心關懷的公益活動，將各界捐贈物資傳遞給需要的族群，讓他們接收到社會大眾滿滿的溫暖與支持。包含桃園市政府社會局副局長陳茹文、立法委員萬美玲、市議員余信憲、陳美梅、林政賢、李光達、于北辰、黃家齊、張碩芳服務處秘書張彩屏及桃園區公所區長許敏松等均一同出席活動。

