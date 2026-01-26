桃園升格後首次「生不如死」 專家：生育政策須調整
媽媽帶著孩子圖書館看書，桃園市政府鼓勵生育，近年調高生育補助並推好孕專車、幼兒園大班免學雜費、免費營養午餐和生生喝鮮乳等多項福利政策，但去年人口自然增加率首度呈現負數。
桃園楊先生認為，「要上安親班、補習，幼稚園的費用又逐年增高，雖然政府有補助，可是遠遠不及家長要付出的。」
桃園鍾小姐指出，「經濟壓力大呀，以前一個人薪水可以養全家，可能三代同堂都可以負荷得了，但是現在可能雙薪家庭要養小孩都很辛苦。」
全國出生人口從前年的13萬多人到去年驟降跌破11萬，只剩10萬多名，桃園近3年出生人數也在減少，升格直轄市以來維持六都唯一人口自然增加率正成長多年，但去年出生人數1萬3230名首度低於死亡人數1萬6166名。
桃園市幼兒福利協會理事長黃聰霖認為，「相對於以後要生孩子、帶孩子的這些辛苦，我覺得這個從內到外的壓力，就會產生了之後他就不想生孩子。」
桃園市婦幼局副局長陳先琪說明，「在家長部份我們也提供定點臨托、喘息服務的政策，未來我們將持續盤點資源，強化各項照顧婦幼的政策。」
專家認為不論中央或地方政府，除一次性生育補助，小孩成長所需教育環境以及讓家長有喘息機會的社會資源都是應努力的方向；桃園婦幼局也表示，未來會有更多關懷照顧政策推出。
