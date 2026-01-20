桃園南區新住民學習中心歲末圍爐登場 提前歡度新年佳節

桃園市政府於桃園市南區新住民學習中心舉辦「馬躍新春─歲末感恩圍爐活動」。圖：教育局提供

為了讓新住民能夠提早迎新年，桃園市政府於今(20)日在桃園市南區新住民學習中心舉辦「馬躍新春─歲末感恩圍爐活動」。於農曆過年前邀請來自越南、印尼、泰國、緬甸、菲律賓、汶萊及中國等地區新住民家庭及朋友一同圍爐，藉此傳遞對新住民的關懷與鼓勵，提前歡度新年佳節。

忠貞國小絲竹樂團帶來精彩表演。圖：教育局提供

今年由忠貞國小絲竹樂團小朋友，帶來演奏樂曲《金鼠鬧春》，描繪新春喜氣洋洋、喜悅歡鬧的情景，屬於傳統與現代結合的國樂作品，旋律明快，節奏生動，充分發揮二胡、琵琶、笛子等特色。第二首《德音》，使用揚琴等樂器展現豐富的和聲與卡農式模進，追求「希言自然」的意境，強調音樂與道德的結合、民族文化精神的傳承，帶給現場的嘉賓及新住民朋友們輕鬆活潑的享受，可說是古典氣息和現代風味兼而有之。

桃園市教育局長劉仲成肯定新住民在台灣生活所付出的努力與貢獻。圖：教育局提供

為了延續熱鬧氛圍，學習中心除集合在地、客家、港式及東南亞風味餐點，匯聚成多元文化料理饗宴，並安排一鍋充滿團圓味的火鍋，在這寒冷的冬天給予最溫暖的心意，讓每個人都留下難以忘懷的深刻記憶。

教育局長劉仲成親自出席，為新住民加油打氣，他肯定新住民在台灣生活所付出的努力與貢獻，感謝在這一年來不辭辛勞、四處奔波至桃園市內各學校宣揚家鄉異國文化的志工群們。在歡樂的氣氛下，一邊欣賞節目，一邊話家常，溫馨回家的感覺全寫在臉上，祈願馬年人人健康平安喜樂。

