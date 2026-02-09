桃園南昌動保園區認養率提升 中壢頂樓不當飼養「哈士奇」現況曝

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市的家犬、家貓總數估計已逾26萬隻，2024年底啟用的南昌動物保護教育園區，具有位處市區等優勢，認養率大幅提升至98%，桃園市動物保護處表示，將持續完善毛小孩各項福祉，其中，全市現有30座寵物公園為六都第1，將持續盤點各區空間，以每年增加2到3座的速度擴點。

動保處表示，去年元旦起無論家犬或家貓都要強制植入晶片並完成寵物登記，否則可依動物保護法裁處新台幣3000元至1萬5000元罰鍰，桃園市執行成果不錯，依據農業部最新調查，家犬登記率有84.93%、家貓登記率更達99.72%，顯示在市府、獸醫與業者的努力下，保障毛小孩的觀念已逐漸普及。

市長張善政表示，平均每10位市民就有1人與毛小孩一起生活，打造動物友善空間、讓寵物有充足的空間奔跑非常重要，市府將持續建置寵物公園，目前全桃園已達30座，未來將依各區需求以每年2到3座的速度擴點。

此外，對於流浪動物，市府的責任更重，南昌動保園區自2024年12月揭牌以來，已成功媒合將近300隻犬貓認領養，其中有170隻犬、113隻貓，桃園市去年的認養率也從92%提升到98%，顯示動保園區位在市區、讓民眾能夠實際互動的優勢，確實能提高民眾認養意願，而園區設有全國首創的公立寵物游泳池，累計吸引超過400隻狗狗、1000多人次參與，可謂台灣動物友善一個很前瞻的政策嘗試，園區同時結合活動講座、專業課程，並與學校合作辦理生命教育參訪，迄今已有超過7000人次參觀，逐步成為市民願意走進來，並理解動物友善理念的地方。

張善政也提到，去年底有民眾在中壢區發現1隻被不當飼養在頂樓的哈士奇，哈士奇經救援後被送到南昌動保園區安置，他曾於行程中前往探望，剛入園的哈士奇瘦得只剩骨架，虛弱到連進食都很困難，經過細心照顧、按表追蹤，狗狗逐漸恢復元氣，毛色重新亮了起來，眼神也恢復光采，這不只是1個個案，希望讓每個有需要的毛小孩，都能獲得一樣的照顧。

