桃園南門公有市場集客開跑 消費送百元加菜金

張誠表示，透過集客活動與多元優惠措施，期盼吸引更多市民走入傳統市場。





因應南門公有市場災損區復原後重新營運，為活絡市場買氣、吸引民眾走入傳統市場消費，桃園市政府經濟發展局特別在農曆年前在南門公有市場辦理「集客活動」，限量發送加菜金，邀請市民朋友一起到市場採買，感受在地市場的熱鬧氛圍。

經發局表示，此次集客活動於2/5、2/6兩日及2月10日於南門公有市場辦理，這三天活動期間的每日上午8時至11時，民眾只要至南門公有市場消費，即可兌換限量100元加菜金，數量有限、送完為止，希望透過加菜金的方式，直接回饋給消費民眾，同時也協助攤商提升買氣，帶動市場人潮。

廣告 廣告

經發局長張誠5日活動首日，一早就到南門公有市場與採買民眾及攤商互動，現場除了有「財神爺送糖果」，為市場增添年節喜氣與互動趣味，還特別加碼前60名兌換加菜金的民眾，可獲得由張誠親自發送的鹹豬肉商品兌換券一份。

桃園市政府經濟發展局辦理「集客活動」，限量發送加菜金，邀請市民朋友一起到市場採買，感受在地市場的熱鬧氛圍。

張誠表示，透過集客活動與多元優惠措施，期盼吸引更多市民走入傳統市場，不僅促進消費、支持攤商生計，也讓南門公有市場持續展現活絡、親民的市場特色，成為市民日常採買的重要場域。

經發局提醒，活動期間民眾只要憑當天於南門公有市場攤位消費之商品實體，即可至現場兌換南門公有市場加菜金100元，每人限兌換一份，並須出示本人具身分證字號之證件辦理兌換，加菜金使用期限至2月13日（五）。歡迎民眾把握機會到南門公有市場採買年貨、迎接新春。同時，市場前方目前已規劃為臨時免費機車停車場，提供民眾便利停車，歡迎多加利用。

桃園市政府經濟發展局辦理「集客活動」，限量發送加菜金，邀請市民朋友一起到市場採買，感受在地市場的熱鬧氛圍。

更多新聞推薦

● 黃國昌控AIT處長谷立言「介入台灣內政太深」 政院：不專業且偏頗的指控