桃園南門國小搶救椰子樹 學生以行動學習品德教育

南門國小師生關懷校園中一棵受傷的椰子樹，發起「為生命樹祈福」活動

卡片寫上對椰子樹的祝福以及對自我的期許

南門國小學生運用平板電腦查詢資料，進行專題報導的準備

學生化身「小記者」為這場搶救椰子樹的歷程進行專題報導

樹木醫學專家入校對椰子樹進行專業修補與養護

桃園市南門國小推動品德教育在生活中實踐、從課程中體驗，全校師生透過關懷校園中一棵受傷的椰子樹，將「堅強與勇氣」的核心品格化為實際行動，展現學校將校園環境融入學生品德學習的成果。

南門國小表示，日前校園內有棵陪伴學子多年的椰子樹，因不明原因樹幹出現明顯的破洞，師生們發現通報後，學校立即發起「關懷生命樹」行動，邀請校外樹木醫學專家到校會勘，進行專業修補與養護作業。雖然椰子樹受到傷害，但在細心照料下，它仍努力生長，展現出不屈不撓的生命鬥志。四年級學生分享：「椰子樹的破洞就像我們遇到的困難，只要我們有勇氣面對並努力修補，我們就能像它一樣繼續挺立。」

南門國小指出，學生也化身「小記者」，為這場搶救椰子樹的歷程進行專題報導。老師引導學生運用平板電腦等數位科技，查詢椰子樹的相關資料與生命特性，促成科技教育與品格教育相輔相成。學生透過資料蒐集，將椰子樹從受傷到被醫治、展現堅韌生命力的過程，結合在課堂上學到的核心品格，編寫成生動的專題報導。

南門國小表示，在椰子樹傷勢逐漸穩定後，學校結合學生的品德學習，發起了「為生命樹祈福」活動。學生們親手寫下對椰子樹的祝福與感謝，以及自己立志學習堅強與勇氣的目標，將這些心意化成的祈福卡片懸掛於椰子樹周圍。這項溫馨的行動，不僅是學術成果的展現，更是品德實踐的具體體現。

桃園市教育局表示，南門國小將自然生態結合品格教育，透過關懷一棵樹的實際行動，展現品格教育「品閱、品遊、品藝、品 E」的4大核心精神，深刻滋養孩子的生命歷程，讓品德教育不僅融入日常學習，更成為學子們一生發光發熱的力量。