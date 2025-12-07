桃園南門市場「文化街早餐一條街」制霸攻略！從麵糊蛋餅到浮誇廣東腸粉，八大排隊名店一次收錄

桃園區南門市場文化街，漸漸已經形成早餐一條街，從早年許多生意的攤商，都會在每日開工前先來填飽肚子，也有許多人在採買前往吃早餐，逐漸聚集許多中式與異國美食，不少都是在地人喜愛的排隊店家，整條路上滿是熱鬧滾滾人潮，跟著市場早上營業時間而已，所以漸漸被稱為『南門市場早餐一條街』，這篇也特別收錄了位於文化街的早餐店，讓大家可以從頭吃到尾。

桃園南門市場「文化街早餐一條街」懶人包

【南門第一家廣東腸粉 】

地址： 330桃園市桃園區文化街30號

營業時間：06:30–13:00(週一公休)

電話：0981-790 335

廣告 廣告

【文化街燒餅】

地址：桃園市桃園區文化街27號(南門市場旁)

營業時間：早上六點~中午(賣完為止 每星期一公休)

【南門林記水煎包】

地址：桃園市桃園區文化街28號

營業時間：06:00–11:00(週一公休)

【金玉越南美食】

地址：桃園市桃園區文化街81號

電話：0981-201533

【南門飯糰】

地址：桃園市桃園區文化街38號

營業時間：05:30~11:30(星期三公休)

電話：(0920)468-928

【阿婆飯糰】

地址：桃園市桃園區文化街27號

營業時間：05:30–11:00(週一公休)

電話：0935-715 009

【麵糊蛋餅】

地址：桃園市桃園區文化街17號

營業時間：05:30-10:00(星期二、三公休;假日可能延長到11:00)

【廣東腸粉】

地址：桃園市桃園區文化街15號

時間：06:30～13:00

電話：(0981)790-335

【雙蛋蛋餅/蒸餃小籠包】

地址： 330桃園市桃園區文化街36號

電話：0933 106 598

營業時間：07:30–12:30(週一、四公休)

桃園南門市場「文化街早餐一條街」懶人包

太常來文化街上吃早餐了，不知不覺竟湊成8家，索性將之製成南門市場早餐一條街美食地圖，也讓大家可以更方便挑選，也製成地圖更一目瞭然囉!

▲桃園區南門市場旁的文化街已形成早餐一條街，早年是許多生意的攤商一早會想先填飽肚子吃早餐，也有許多去採買的人會前往吃早餐，現在漸漸聚集了許多早餐美食，所以我都稱之前早餐街，也只有在早上營業，熱鬧滾滾的人潮，這回我來吃新開的【正宗廣東腸粉】，份量十足，口味選擇也很多，可以自由組合搭配喜歡的口味。

桃園南門市場「文化街早餐一條街」懶人包

雙蛋蛋餅/蒸餃小籠包

地址： 330桃園市桃園區文化街36號

電話號碼：0933 106 598

營業時間：07:30–12:30(週一、四公休)

桃園南門市場「文化街早餐一條街」懶人包

南門第一家廣東腸粉

地址： 330桃園市桃園區文化街30號

營業時間：06:30–13:00(週一公休)

電話號碼：0981-790 335

桃園南門市場「文化街早餐一條街」懶人包

▲早就耳聞文化街燒餅很好吃，可是卻一直沒去找在那裡，突然有天早晨睡不著在文化街繞了二圈遍尋不著，原來是遇上公休！這次總算被我找到而且是營業時間，研究menu其實就是燒餅為主，其他的就是豆漿、米漿~

文化街燒餅

地址：桃園市文化街27號(南門市場旁)

營業時間：早上六點~中午(賣完為止) 每星期一公休

桃園南門市場「文化街早餐一條街」懶人包

▲南門市場的林記水煎包大約吃了十幾年，從以前的轉角路邊攤到現在文化街的店面，只要是早餐時間永遠是有著排隊人潮，但現在只要拿著號碼牌，不用站著排隊，叫到號碼再點餐即可，人性化許多。近年來也有多家美食節目採訪，但店家完全沒有掛上採訪報導，從旁邊經過相當不起眼，在地人也很喜歡買的美食小吃。

南門林記水煎包

地址：桃園市桃園區文化街28號

營業時間：06:00–11:00(週一公休)

桃園南門市場「文化街早餐一條街」懶人包

▲桃園南門市場又多了一間越南人開的金玉越南美食，或許是現在越配愈來愈多的關係，總覺得桃園愈來愈多越南美食，我想對我來說是件好事，因為我本來就很喜歡吃越南料理，酸酸辣辣的也很開胃，夏天天熱可吃生春捲，冬天氣溫冷可吃牛肉河粉，一年四季都很適合的美食呀。

金玉越南美食

地址：桃園市桃園區文化街81號

電話：0981-201533

桃園南門市場「文化街早餐一條街」懶人包

▲從南華街口的阿婆飯糰開始介紹起，在地超過40年的路邊小攤車，早期只有阿婆一人，現在已交棒給第二代，沿襲傳統作法的古早味飯糰。

阿婆飯糰

地址：桃園市桃園區文化街27號

營業時間：05:30–11:00(週一公休)

電話：0935-715 009

再往巷內走去是南門飯糰，或許是有整個騎樓空間，加上製作飯糰的攤車，所販售口味就很多種類。

南門飯糰

地址：桃園市桃園區文化街38號

營業時間：05:30~11:30(星期三公休)

電話：(0920)468-928

桃園南門市場「文化街早餐一條街」懶人包

▲從小生長在南門市場這附近，陪伴我最久就是文化街這幾家早餐店，要來介紹一間最近才注意到的『麵糊蛋餅』，目前開張已經營3個月，最特別的是用麵糊所製成的古早味蛋餅，手工製作不僅具有口感與香味，現點現做讓我吃得更加安心且放心，更加想介紹給喜愛古早味的朋友們。

故鄉味麵糊蛋餅

地址：桃園市桃園區文化街17號

營業時間：05:30-10:00(星期二、三公休;假日可能延長到11:00)

桃園南門市場「文化街早餐一條街」懶人包

▲上次介紹過南門文化街早餐引起不少共鳴，最近再度到訪『廣東腸粉』時，吃到與眾不同的傳統腸粉，用料明顯華麗澎湃許多，現點現蒸出的腸粉皮，裡面包入鮮蝦、牡蠣與牛肉等，浮誇程度真的太破表，把整天精神都準備好了，趕緊帶大家看看吃到，哪些令人驚訝餐點。

廣東腸粉

地址：桃園市桃園區文化街15號

營業時間：06:30～13:00

文章來源：VIVIYU小世界