桃園南門市場人流轉向！大湳市場湧人潮 5大管制日一次看

八德警分局於3日10時30分邀集里長、大湳市場管理單位及大湳公有停車場業者，針對大湳市場周邊交通疏導及市場內肅竊防扒等問題辦理會勘。（八德警分局提供）

為因應桃園區南門市場去年11月火警後，部分採買人潮轉往大湳市場，市場人潮增加引發周邊交通紊亂問題，八德警分局於3日10時30分邀集里長、大湳市場管理單位及大湳公有停車場業者，針對大湳市場周邊交通疏導及市場內肅竊防扒等問題辦理會勘。

八德區大湳市場為桃園地區傳統大型市場，在春節前夕，民眾前往市場採買年貨、造成人潮及車潮壅塞，為加強紓解市場人流、車流，八德分局於今日邀集地區大同、大慶、陸光里里長、大湳市場管理單位(八德區公所)及大湳公有停車場業者，針對大湳市場周邊交通疏導及市場內肅竊防扒等問題辦理會勘。

廣告 廣告

警方將於大湳市場周邊道路派員實施管制措施，管制路口為福國北街及四維路口、忠孝街與大同路口及廣福路及大同路口，假日管制期間為2月7、8、14、15、16日，時段為8至14時，並增派員警加強福國北街與仁愛街口及介壽路與忠孝街口交通疏導；平日也會增派員警增加大湳市場周邊巡邏密度，適時交通疏導，並派便衣刑警前往市場內肅竊防扒。

另外協調停車場業者在廣福路上增設電子看板，讓民眾預知尚有車位或滿位，方便改道尋找其他停車地，警方也協助停車場業者向義交中隊申請義交，於停車場出入口協助疏導交通，同時移除大成國小前立桿，平日放置交通錐及連桿，假日則移除，警方結合義交加強交通疏導及通報處置作為，妥適規畫停車空間及人、車進出動線，強化周邊道路停車管理、出入口管制，以有效紓解驟增之車流，警民合作發揮最大效益。

更多中時新聞網報導

法規不合時宜 學者籲政府監管

太依賴AI成情緒出口 恐更孤獨

仙人掌桿菌奶粉連環爆 食藥署：台灣皆未進口