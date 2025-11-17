桃園南門市場今拆除災損區 暫停營業間每攤補助3萬元

圍籬裡屋頂拆除中，桃園市南門市場5日晚間發生大火，公有市場殘破不堪，43攤位全毀，市府17日啟動災損區域拆除作業。

自治會表示，有工作才有錢賺，目前火災攤商都停止營業，只能吃老本。

南門市場自治會會長鄭秀美回應，「沒有收入就吃老本呀，如果有一點點積蓄拿出來，沒有的話那就是也沒有辦法呀，看有沒有辦法借貸或者是無息借款啦。」

外攤私有攤商表示，「市府是說公有的補助3萬啦，我們這個私人的沒有補助無所謂，現在在拆除我們只希望說迅速安全，就是說趕快讓大家做生意就好了。」

針對南門災損拆除，經發局表示同步成立應變中心，由建管處負責災損區域拆除及文化街圍籬設置；警方維持秩序，加強取締妨礙交通、違規占用道路情形，也協助沒入違規攤棚。環保局則同步進行廢棄物清運、環境稽查作業；交通局則將調整路型並設置交維警示等。

桃園市經發局專門委員廖振宏說明，「整個拆除期程是2到3個禮拜，然後預計到12月6日我們進行整個重建，也就是採用原地來復原的一個動作，原來攤商在哪邊做生意我們就讓他在哪邊去復原。」

經發局表示，將用最快速度協助南門市場早日恢復正常營運，重建復原完成期程將落在12月底到1月初，這段期間受影響攤商暫時停止營業，依照「天然災害處理作業要點」，公有市場全毀攤商補助各3萬元。