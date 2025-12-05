桃園南門市場周邊道路啟動整頓 外攤抗議「粗暴驅趕」影響生計

桃園市擁有60年歷史的南門市場上個月5日發生大火，市府將燒毀區域拆除剷平，原本在文化街擺攤的外圍攤販受拆除工程影響無法營業，今（5）日齊聚南門市場文化街口陳情抗議，呼籲市府暫緩文化街改劃停車格、人行道之措施，並與攤販召開協商會議，保障攤商生計。

南門市場旁的文化街，長年來因為外圍攤商違規擺攤，汽機車違規占用道路情況嚴重，上個月市場發生大火，桃園市經發局及都發局近1個月以來除了拆除原有燒毀區域的建物外，也會同警察局、環保局積極掃蕩附近違規路霸、違法擺攤以及違規停車亂象，交通局原本預定今日將進行文化街路邊人行道、停車格的標線劃設，但因外圍攤商陳情抗議而臨時取消，僅進行道路分道線的劃設。

廣告 廣告

攤商代表陳建國呼籲市府暫緩改劃措施，避免攤商頓失工作場所。圖：李春台攝

今天站上街頭向市府抗議的外圍攤販表示，文化街攤販經營已逾四、五十年，為地方居民生活習慣的一部分，也是他們的主要收入來源。近期市府未經協商，即通知將文化街改劃為停車格與人行道，影響他們的生計，這次劃設停車格與人行道缺乏公開程序與說明，也沒有替代方案或安置措施，將造成後續重大不安。

南門市場燒毀區域拆除清運工作告一段落，交通局今天進行道路標線的劃設工程。圖：李春台攝

攤販代表陳建國呼籲市府暫緩改劃措施，避免攤位頓失工作場所，同時也希望召開攤販協商會議，由相關局處、議員與攤販們共同討論並提出安置或輔導措施，兼顧管理與民生需求。今天抗議的民眾強調，文化街攤販經營已逾四、五十年，為地方居民生活習慣的一部分，也是他們主要收入來源，希望市府後續的處理能夠兼顧攤販們的生計和市場整體管理及發展，提出一個讓大家都能雙贏的安置、輔導措施。

經發局會同警察、環保共同掃蕩市場周邊違停、路霸及違規擺攤。圖：李春台攝

對此，市府經發局也做出說明表示，文化街作為南門市場周邊的重要生活動線，其交通與環境問題存在已久，此次標線工程為改善的第一步，文化街重整完畢之後，道路禁止擺攤，未來將全面盤點南門市場周邊可行空間，盡可能增設合法攤位區，提供攤販安全、穩定且整潔的營業場所。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

能源轉型加速 高光綠能同步強化光電與智慧工程

從蘭花油到牡丹花后油 nywow o 揭示科學與植物並行的美肌新態度