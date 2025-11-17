桃園南門市場啟動災損區域拆除工程 預計明年1月初原地重建完成

桃園南門市場本(11)月5日晚間發生大火，災後復原作業持續推進，桃園市經發局及建管處今（17）日執行災損區域拆除工程。經發局專委廖振宏表示，整個拆除期程約兩個星期左右，後續將採原地重建的方式，預計將在明年1月初完成重建工作。

廖振宏指出，災損區域拆除工作預計需要2-3周，預計12月6日之後將進行原地復原的方式重建，他強調重建工作會盡快處理，預計將於明年1月初完成。廖振宏並表示，受災攤商的補助則是依照桃園市天然災害作業要點，提供災損攤商約43攤每攤3萬元。後續會視這次拆除作業實際受影響攤商有多少來做決定。

桃園市南門市場大火，災損區域今天執行拆除工程，期程大約2個星期。圖：李春台攝

今天進行災損區域的拆除，市府也提醒民眾，拆除期間文化街之三民路至南華街、南昌東街及南昌西街路段於今日至12月6日實施交通管制，請民眾配合現場指引，避免進入施工區域，以維護自身安全；周邊攤商亦請留意相關公告並配合作業調度。

市府提醒民眾，拆除工程進行期間請配合交管措施，同時也呼籲民眾及攤商切勿違規停放汽、機車，以免影響作業動線與工程車輛進出；有停車需求民眾，車輛可停放至南門停車場及文昌公園停車場，共同維持周邊交通順暢。另拆除工程期間，南華街之中山路至中華路汽車格將開放機車臨停共用，開放期間仍維持汽車收費方式。

桃園市經發局專委廖振宏表示，受影響攤商在拆除期間將暫時休息停業，其他未受影響攤商則正常營業。圖：李春台攝

針對民眾關心拆除工程是否會影響市場營業狀況，經發局也特別澄清，此次工程僅影響受損攤位。廖振宏表示，受影響攤商在拆除期間將暫時休息停業，其他未受影響攤商則正常營業。

