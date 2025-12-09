桃園南門市場因火遭毀 市府允下月以臨時帳篷復業

桃園南門市場上月5日發生大火，燒毀漁市場及公有市場部分區域，災損區拆除作業已於上週完工，連帶進行周邊環境整頓，文化街標線原預計9日完成劃設卻遇下雨，等天氣放晴後再1個工作天就可完成。受損攤商一個多月沒做生意都很著急，市府承諾下月以臨時帳篷復業，搶春節前採買潮。

南門市場自治會會長鄭秀美回應，「14個舖位是有店的，有28個是攤位，就是暫時先簡易型的啦，讓大家先有工作啦，有生意可以做。」

南門市場災損區採原地復原方式重建，原來攤商在哪邊做生意就於原地回復。經濟發展局表示，最快明（2026）年1月中旬左右完成，讓受害攤位盡早進駐恢復營業，趕上農曆春節前的採買潮。

桃園市經發局市場科長陳慶仁說明，「目前將地皮打除，有關後續的整建方案及安置方案會在20日之後施作，預計會在明年1月中或1月底完成。」

另針對文化街劃停車格、人行道引發文化街外攤商不滿，認為市府缺乏公開程序與說明，也無替代方案或安置措施。經發局回應，未來會全面盤點南門市場周邊可行空間，盡可能增設合法攤位區，逐步取代過去違規占用道路經營型態。

