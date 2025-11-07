桃園南門市場外攤火災波及內攤 自治會今開會籲市府代位求償

南門市場5日發生大火，火勢由市場外部燒進內部攤商，造成嚴重損失。圖：李春台攝

擁有60年歷史位於桃園老城區的南門市場5日發生大火，市場核心區域約有三分之二面積遭到波及。災後復原百廢待舉，市場自治會今（7）日在南門活動中心召開市場災後緊急協商自救會，會中自治會長鄭秀美痛陳外圍攤商非法擺攤，發生火災延燒內部合法攤商，希望議員以及市府能夠協助他們代位求償。

鄭秀美強調，這次的大火是由外圍的私人攤商開始延燒，造成公有市場內攤約50攤也遭波及，她並指出，之前外攤就曾斷斷續續傳出數次小火警，這次她才剛做完外部美化工程，又進了約價值百萬的貨品，卻全數被燒毀，對於這樣重大的損失，她表示完全無法接受。因此她在今天的會議中向市府與會代表經發局副局長陳炳仲呼籲，請市府為所有受災的攤商代位求償。

桃園市南門市場大火，自治會今天在南門活動中心召開市場災後緊急協商自救會。圖：李春台攝

另一位販賣豬肉的攤商也表示，因為疫情的關係停業15天，沒想到居然碰上大火，又要遙遙無期的歇業，他實在無法支撐，希望市府能夠盡速為他們找到合宜的場所讓他們開業賺錢，讓損失降到最低。

自治會長鄭秀美表示合法的公有市場內部攤商遭到無妄之災，呼籲市府為他們代位求償。圖：李春台攝

對於攤商的訴求，陳炳仲表示，南門市場目前未被波及到的攤商，希望在水電檢查、安全復電之後，就可以讓他們立刻營業；現在目標是期盼在一周內，針對已經燒毀的攤商，涉及到必須把受損建物，在保險都確定之後，希望要把受損的建物拆除，場地復原後，市府將會尋求臨時方法，讓攤商能夠盡快的復原營業。

