桃園南門市場夜間大火 (圖)

即時中心／黃于庭、李美妍報導立法院去（2024）年審議《財劃法》等案時，朝野立委爆發激烈衝突，民進黨立委陳培瑜、林宜瑾自訴控告國民黨立委陳玉珍穿鋼頭鞋猛踹，涉犯重傷害罪，藍白立委翁曉玲、徐巧芯、邱若華、林憶君等則在旁協助壓制。台北地院昨（3）日開庭，據傳陳玉珍有意和解，並辯稱自己沒有打人或踹人。對此，陳培瑜今（4）日回嗆「我絕對不會和解」。陳培瑜表示，昨天還是準備庭，非常開心看到他們都願意出庭，面對自己犯下的過錯，對方打人施暴在先，扭曲事實在後，而現在不願意承認過錯，「既然要和解，就代表他們可能覺得自己有錯；那既然有錯，就請他們好好面對」。不過，陳培瑜指出，這當中關鍵不是她個人，「我為什麼被打，大家還記得嗎？」，當時是因為要通過荒謬的《財劃法》，而該法現在的錯誤，都還要行政院幫忙解決，民進黨團也在想辦法，「犯下過錯的國民黨團、民眾黨團，你們有知道自己做錯什麼事情嗎？」陳培瑜痛批，所有藍營地方首長，現在哀嚎預算編不出來、很多事情沒辦法做，就請回過頭找國民黨立委算帳。最後，她也重申道，「我個人的司法案件，我絕對不會和解。我再次強調，我絕對不會和解」。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：快新聞／陳玉珍怕了？遭控施暴急喊「沒打人」 陳培瑜霸氣嗆：絕對不和解

民視影音 ・ 1 天前