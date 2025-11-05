桃園南門市場夜間失火 火舌濃煙伴隨爆炸聲
（中央社記者葉臻桃園5日電）桃園市桃園區南門市場攤販今天晚間9時許發生火警，現場火勢猛烈、持續有濃煙及爆炸聲響、臭味竄出；消防局表示，目前仍在搶救中，傷亡、受困人數尚待確認。
桃園市政府消防局今天晚間9時35分接獲報案，位於桃園區文化街65號的南門市場攤販發生火警，燃燒地上1層鐵皮結構建築物。
消防局表示，出動消防人員79名、消防車35輛、救護車2輛搶救中，由於火災發生不久，傷亡、受困人數尚待確認。
根據民眾拍攝畫面，現場火勢猛烈、濃煙不斷竄出且有爆炸聲，不少網友留言表示味道超臭，呼籲附近住戶將門窗緊閉。（編輯：楊昭彥）1141105
