桃園南門市場大火受損 市府：全數拆除是錯誤謠言

（中央社記者葉臻桃園12日電）桃園市南門市場5日晚間發生大火，有數百攤位受影響。桃園市政府今天表示，網路謠傳南門市場將「全部拆掉」為錯誤謠言，僅會針對「受損攤位」執行拆除作業，未受損攤位仍會繼續營業。

南門公有零售市場是桃園區歷史最悠久的傳統市集之一，5日晚間9時35分因不明原因發生火警，雖然無人傷亡，但火勢延燒面積約有三分之二，有數百個攤位受影響。

桃園市政府今天表示，經結構技師公會7日現場勘查，部分市場攤位與漁市場範圍結構嚴重受損，基於安全考量，建管處預計17日進場針對「受損攤位」結構物執行拆除作業，其他未受損攤位仍會繼續營業。

市府也說，拆除工程預計2週，周邊路段包含桃園區文化街、南昌西街及南昌東街相關區域，屆時將交通管制；針對網路謠傳南門市場將「全部拆掉」為錯誤謠言，已造成民眾與在地攤商困擾，對散播謠言者予以譴責。（編輯：林恕暉）1141112