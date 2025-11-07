桃園南門市場大火召開自救會 盼市府代位求償

桃園南門市場5號晚上發生嚴重火警，烈焰燒毀了約5分之2個市場。而災後復原第二天，自治會在今（7）天召開災後緊急協商自救會，要求外圍攤商擺攤要合乎安全法規，並要求市府代位求償，希望最晚農曆過年前可以恢復營業。

南門市場內部被燒得一片焦黑，超過40個攤位受到波及，而在南門市場災後第二天，攤商想要來復原但卻無從下手。自治會在活動中心今天上午召開災後緊急協商自救會，要求外圍攤商擺攤要合乎安全法規、動線順暢，並要求市府代位求償。

廣告 廣告

南門市場超過40個攤位受到波及。圖／台視新聞

市府除了盡快做完鑑識作業，也會請水電及台電進行水電總體檢，希望復電後，讓沒有被波及的攤商盡量在一週內恢復營業，燒毀的攤商則是會尋找臨時的替代方法。

桃園／周芝彤 責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

桃園大溪民宅縱火奪3歲女童命 鄧女遭判20年定讞

桃園南門市場暗夜祝融 豬肉攤商苦嘆：豬肉才要解禁又遇大火

桃園南門市場「燒毀2/3區域」 疑電線走火釀災