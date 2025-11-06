桃園南門市場大火災情慘「燒毀2/3區域」 張善政發聲了

桃園市文化街、南門市場一帶，5號晚間9點多驚傳火警，火勢一度相當猛烈，附近民眾表示，聽到多次氣爆聲響，消防局獲報後出動大批人車前往灌救，經過數小時努力，才在深夜接近12點控制火勢，桃園市長張善政指出，初步研判，市場約有三分之二區域受損，情況相當嚴重。

張善政表示，南門市場陪伴許多桃園人長大，如今被火焰吞噬，令人相當不捨；待現場安全無虞後，會盡速釐清受損情況，全力協助攤商度過難關，已要求經發局與區公所今早召開緊急會議，盤點受災攤商，整合各局處資源，研擬中繼與重建方案。

責任編輯／陳盈真

