桃園南門市場大火燒掉三分之二 市府擬緊急補助

（中央社記者葉臻桃園6日電）桃園市桃園區南門市場昨晚發生大火，有約三分之二面積、數百攤位受影響。桃園市長張善政今天上午趕赴現場了解狀況，市府也召開緊急會議，將暫時停止收租、研擬攤商補助方案等。

南門公有零售市場於民國40年間成型至今，是桃園區歷史最悠久的傳統市集之一。桃園市政府消防局昨天晚間9時35分獲報南門市場攤販發生火警，83歲劉姓男子被引導救出、未受傷就醫，火勢在今天凌晨1時20分許撲滅，燃燒面積約3000平方公尺。

桃園市政府經濟發展局今天上午9時邀集相關局處、單位展開緊急會議，盤點災損情形、影響狀況及後續處理方案等，張善政也趕往南門市場現場了解受災狀況。

張善政接受媒體聯訪時表示，火勢延燒了將近市場的一半、面積約有三分之二，內外攤加起來有好幾百個攤位受到影響，所幸消防局在第一時間拉起封鎖線，所以市場的後方仍然有一小塊沒有受到影響，今天還能正常營業。

張善政說，目前有幾個補救方向，第1是對於近期沒有辦法營業的攤商，一定是會暫時停止招收租金，經發局也已經在研擬補助方案；第2是在市場完成重建之前安排攤商去其他地方營業、避免生計遭受影響。

張善政也說，第3是消防安檢的部分，南門市場的內部今年10月中才完成消防安檢，理論上是沒有問題，但因為外攤很多、從裡面拉電線出去，這部分細節還在了解，看有沒有什麼可以再做防範。（編輯：方沛清）1141106