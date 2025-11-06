桃園南門市場大火燒整晚「2/3區域全毀」 攤販崩潰痛哭：才剛進貨百萬

桃園南門市場攤販大火。圖／翻攝自黃瓊慧臉書

桃園南門市場昨（5）日深夜9時30分發生大火，疑似攤販旁電線走火引發火災，導致市場近2/3區域遭燒毀，燒焦味更飄散到周圍40個里，其中一名83歲民眾被消防隊救出，所幸沒有受傷。桃園市議員黃瓊慧透露，有攤商崩潰表示，前天才進貨，如今一把無情火直接燒光，損失達百萬元。

桃園市桃園區文化街南門市場有60年歷史，聚集超過百個攤商，昨日深夜突然發生大火，有2名男子於火災剛開始時用水桶灌救，不過火勢過大，只好緊急撤離。

消防人員指出，獲報後出動桃園、龜山區消防隊前往救援，共出動79名消防人員、消防車35輛、救護車2輛救援，起火點為地上1層鐵皮結構建築物，不過由於攤販都是複雜鐵皮建築，消防人員在外圍灌救，內部則持續延燒。此外，消防隊員也救出一名83歲老翁，所幸未受傷。

巨大火勢也讓燒焦味四處飄散，周邊住戶紛紛表示聞到惡臭，急喊「快關門窗」，桃園市政府指出，空汙共影響桃園區23里、中壢區13里，以及八德區4里。

桃園南門市場攤販大火。圖／翻攝自張善政臉書

火災發生後有不少攤商回到市場查看，有目擊者稱疑似是某攤販旁發生電線走火，因當時市場內部沒有人，無法迅速撲滅火勢，詳細起火原因仍待進一步調查釐清。

根據《自由時報》報導，一名豬肉攤販崩潰表示，日前才因非洲豬瘟疫情改賣薑母鴨，如今好不容易解除禁宰令，卻又碰上火災，導致鴨肉、豬肉損失一大半，總計超過20~30萬，自治會緊急通知休市，後續何時能營業也不知道。

另一名魚販崩潰表示，前天才剛進貨，如今突然碰上大火，預計損失恐達百萬元。

南門市場自治會委員李先生表示，約有50家攤商「全毀」難以營業，都已斷水斷電，且冰箱、加工機器均受損。他也提到，市場中間區域若要重建，可能需要半年時間，至於是否休市，則是攤販自行評估狀況。

桃園市長張善政今（6）日凌晨在臉書發文表示，南門市場大火導致市場近2/3受損，情況相當嚴重，已要求經發局、區公所一早召開緊急會議，盤點受災攤商，並研擬中繼與重建方案。



