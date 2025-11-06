桃園南門市場大火燒毀三分之二區域！攤商百萬貨付之一炬痛哭失聲

桃園南門市場發生火警。 圖：消防局提供

[Newtalk新聞] 位於桃園市桃園區的南門市場晚間發生嚴重火警，現場甚至不斷傳出爆炸聲響，嚇壞附近居民。警消獲報後從火場中驚險救出一名83歲老翁，所幸老翁並未受傷。桃園市長張善政今（6）天凌晨表示，火勢已經在昨日晚間11點50分獲得控制，但市場大約有三分之二的區域受損，情況相當嚴重。

桃園市消防局5日晚間9點35分接獲通報，桃園區文化街南門市場發生火警，於是立刻派遣轄區分隊前往，出動消防人員79名、消防車35輛、救護車2輛搶救，到場後發現是地上1層鐵皮結構建築物起火，馬上布置水線灌救，並在火場引導帶出一名83歲老翁，還好老翁沒有受傷。

廣告 廣告

南門市場是桃園市規模最大的傳統市場之一，突如其來的惡火造成慘重損失。有攤商才進貨百萬，在大火中付之一炬。張善政凌晨在臉書發文寫道，這場大火的火勢一度很猛烈，消防局第一時間封鎖周邊並全力搶救，避免延燒，經過數小時灌救，火勢已在5日晚間11點50分獲得控制，初步研判，市場大約有三分之二區域受損，情況相當嚴重。

多位市議員也紛紛透過社群平台呼籲市民切勿靠近火災現場，務必關緊門窗，避免吸入濃煙，並感謝消防人員的辛苦付出。桃園市議員余信憲在臉書Po文驚呼：「天啊！」桃園市議員黃瓊慧說，目睹市場幾乎成廢墟，感慨萬分。有攤商昨日才進貨百餘萬元的魚產品，如今直接被燒光、在現場痛哭失聲。市府經發局將協助受災攤商，幫助他們渡過難關。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

黃國昌稱岳父未在中國做生意？沈榮欽：法院早證實還面不改色說謊

蓋洛普民調：美國人禁毒戰爭的樂觀情緒創歷史新高

桃園南門市場發生火警。 圖：翻攝Threads／qn_taiwa