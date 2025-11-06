桃園南門市場大火燒毀逾半 張善政啟動4大措施助攤商復業
桃園南門市場昨(5)日晚間21時36分許發生大火，整座市場約有3分之2區域受損，許多攤商的生財工具都付之一炬。桃園市長張善政今日上午在議會總質詢開始前，特地赴南門市場了解火災處理情形。張善政表示，市府將啟動包括主動聯繫受災攤商提供急難救助方案、全面免收一個月攤位使用費、中繼市場設置與市場消防安檢等四項措施，全力協助攤商儘速復業、降低損失。
張善政指出，南門市場火勢延燒快速，消防隊到場時已波及相當大面積。初步統計，公有市場內部共有49個攤位受到影響，加計外圍攤販，受災總數達數百攤，所幸昨晚在消防隊迅速拉設封鎖線下，成功阻止火勢延燒至市場後方區域，後段攤位今早仍可正常營業。
經發局進一步說明，副局長陳炳仲上午召開南門市場大火因應第一次會議，消防局、環保局、警察局、交通局、都發局、地政局、教育局以及桃園區公所均派員與會。
經發局指出，消防局將先進行火災鑑定，待火災鑑定後再由經發局辦理市場結構相關公安檢查，確保無安全疑慮後才能復業；市府亦同步評估受災損攤商可臨時安置之中繼地點；此外，經發局亦將主動通知受害攤商，有影響生計者，可向區公所申請急難救助，同時南門公有市場將全面不收11月的攤商使用費，後續視火災鑑定和環境復原情況隨時滾動調整。市府也將全面啟動進行桃園公、民有市場消防安檢作業，以避免再發生市場火災情事。
