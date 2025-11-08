桃園南門市場大火第3天！逾50攤水電待復原 市府力拚週末完成搶修
南門市場火災發生後，市府團隊於第一時間啟動各項復原工作，目前已進入災後第3天，相關單位持續加速現場復原與攤商協助作業，並同步展開保險、鑑價及安全檢測程序。經發局也提到，目前約50多攤尚須修復水電，會趕在這周末完成。
經發局說，較緊急部分分2階段，首階段斷水斷電約有100多攤，其中51攤受損嚴重尚待修復，其餘還有50多攤若水、電修復就能營業，但需要專家鑑定送電是否安全，若評估無虞，這周就能修復。至於第2階段則是中繼市場或是原有市場修復後繼續營業，但仍需結構技師評估報告後，才會與攤商討論。
市府表示，火險公司人員7日上午已進入現場確認保險範圍及相關理賠事項，初步了解部分攤商可能涉及裝潢與設施設備等項目的理賠，相關財損將由市府統一協調鑑價師評估，後續將統一對外說明。
針對攤商關心的財損補償問題，市府強調目前正在積極盤點相關法源及可行方案。由於政府機關在補助或補貼上必須依據法定程序進行，目前正研議參考外縣市或中央相關案例，以尋求合法可行的補助依據。若確認可行，將再行提報市長與相關會議研議後公布，期盼以最快速度提供攤商實質協助。
經發局說，在現場復原部分，非封鎖線外區域8日上午9時至下午4時開放攤商進場取回個人物品。市府再次強調，封鎖線內區域結構嚴重毀損且部分區域有塌陷風險，請切勿擅自進入，以避免發生危險。
考量災後現場環境與衛生安全，環保局於6日已派員執行南門市場周邊消毒作業，8日加派人力進行現場垃圾清除與環境整理，確保市場周邊環境整潔安全。目前南門市場水電團隊同步展開復電檢查與安全確認作業，保險公司與鑑價師亦已啟動現勘評估。後續將依火災鑑定報告結果，統籌進行修復及復原計畫，確保攤商安全復業。
經發局局長張誠8日前往會勘，也利用機會關心豬肉攤商生意狀況，攤商則說不到10點就差不多賣完，生意相當熱絡。
國民黨桃園市議員凌濤則砲轟，指當火災發生時，綠營民代穿梭火場開直播，影響救災，質疑「也把火場當直播秀場」，不甚妥當，不只脆友，市民也傻眼。凌濤說，對於南門市場的緊急措施及重建，希望市府儘速規畫中繼市場或原地開業方案，也願意配合重建但要明確時間表。
凌濤提到，攤商希望災損能「從寬認定」，並設立單一協助窗口。要求市府盡快找到法源，此外，「廢棄物清運、豬肉攤營業、貸款及交通管制」等問題也急需市府協助，要求市府盡快鑑定、明確中繼及重建規畫。
看更多 CTWANT 文章
普發1萬還不還債？蔡阿嘎怒喊「你全家都有錢」 GPT一句話讓他死心
每天互稱寶貝！她問「我叫什麼名字」男友卻答不出 過來人：結婚登記只知姓氏
太子集團建立全球犯罪網！律師嘆「現在抓的都是人頭」：幕後掌門人難抓
其他人也在看
今彩539第114271期開獎
（中央社台北8日電）今彩539第114271期開獎，中獎號碼34、07、08、26、09。3星彩中獎號碼773，4星彩中獎號碼2481。中央社 ・ 7 小時前
總統：啟動健康台灣深耕計畫 讓國人活得更健康
（中央社記者沈佩瑤台北8日電）迎戰超高齡化社會，總統賴清德上任以來持續推動「健康台灣」國家重要政策，他今天說，將透過提高健保總額、啟動5年共489億元「健康台灣深耕計畫」，讓國人活得更久更健康。中央社 ・ 9 小時前
茵聲曝擇偶條件！「收入至少20萬」3原因全說了
茵聲曝擇偶條件！「收入至少20萬」3原因全說了EBC東森娛樂 ・ 7 小時前
健保補充費改革暫緩! 石崇良:健保永續 改革持續
政治中心／林靜、欒秉宙 台北報導衛福部長石崇良，因為健保補充保費改革，未先與社會及相關部會妥善溝通引發批評、政策喊卡。風波後今（8號）上午他和總統賴清德首度同台出席醫學活動，總統致詞強調提高健保總額，讓石部長進行醫療給付時更有彈性，展現支持。而石崇良則回應，台灣健保不會倒、但健保也必須持續改革。民視 ・ 10 小時前
曝高雄選戰內幕！郭正亮戳穿「是陳其邁跟賴清德角力」 預測綠營將派他
藍綠白積極備戰2026大選，作為民進黨票倉的高雄、台南更被視為重點戰區之一；民進黨立委邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆、許智傑等4人全力爭取提名，盼對決國民黨立委柯志恩，挑戰高雄市長之位。前立委郭正亮指出，這局是總統賴清德跟高雄市長陳其邁的對決，預言民進黨將派賴瑞隆出戰。郭正亮在《林嘉源辣晚報》節目中表示，柯志恩雖然有把聲勢拉起來、也成為國民黨的不二人選，但她仍有「不......風傳媒 ・ 17 小時前
流感疫苗接種破500萬人 羅一鈞：部分縣市12月恐用罄
民眾施打流感疫苗踴躍，疾管署長羅一鈞今（11/8）表示，統計至11月6日，全國公費流感疫苗接種已達515萬劑，剩餘153萬劑，如果打氣不減，部分縣市估計12月初至12月中旬可能用罄，呼籲符合資格民眾要打要快。太報 ・ 6 小時前
全球驚豔！大陸新款人形機器人 「貓步」走路如真人
大陸機器人再有突破，小鵬汽車在2025年11月5日小鵬第七屆科技日上，展示了全新一代人形機器人IRON，這款機器人以高度...聯合新聞網 ・ 6 小時前
創價美術館「林玉山、高一峰」雙展同步登場
[NOWnews今日新聞]創價美術館2025年第三檔展覽，同步推出「悠然望玉山-林玉山藝術實踐」展，以及「逆風前行-高一峰紀念展」。今（8）日雙展舉行聯合開幕儀式。 台灣創價學會理事長林釗致詞時說，這...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
179萬股民哭癱！外資爆砍0050逾26萬張 百萬國民ETF全挨刀失血203億
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股本周二再創史高28554.61點，但周五跌落月線，加權指數收在27651.41點，周線下跌581.94點，跌幅2.06%。證交所公布籌碼動...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
柬埔寨一舉掃蕩詐騙園區！藏身9層樓詐騙大樓 658人落網「32台人被抓」
根據《柬中日報》報導，柬埔寨內政部發言人杜速克證實，這次行動查獲的兩處據點分別採用不同詐騙手法。其中一處專以假冒執法機構為手段，透過語音詐騙恐嚇受害者匯款，警方共逮捕57人，包含32名台灣人、13名日本人、8名菲律賓人、3名越南人與1名新加坡人。第二處詐騙據點則設...CTWANT ・ 10 小時前
直擊／楊貴媚低調送別顏正國！心疼「不知道他小孩這麼小」要顏媽保重
藝人顏正國從童星出道， 10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。影后楊貴媚也低調現身，她受訪低調表示，不知道顏正國的小孩還這麼小。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
平溪線地基崩塌全線停駛到明年1月 颱風恐挾豪雨光復居民憂心
基隆興隆路發生山崩，大塊石頭卡在半山腰，樹木被壓倒且根部裸露在外，導致道路交通受阻，工程人員已拉起封鎖線。此次山崩不僅影響交通，也造成自來水管線受損，41戶民眾無水可用，目前以水車應急，預計11月9日上午才會進行修復。同時，台鐵平溪線因豪雨導致地基崩塌，鐵軌歪七扭八，鋼筋外露，全線停駛至少到明年1月底，目前接駁車以當地居民優先，影響旅客出行便利性。TVBS新聞網 ・ 5 小時前
警救援遇「山道猴」擋車道 鳴笛趕救受困童
年邁阿公阿嬤帶著2歲孫子在宜蘭礁溪五峰旗風景區散步時，發生了驚險的意外事件。他們準備返回台北時，孫子不慎被反鎖在車內，嚇得嚎啕大哭。阿公心急如焚，立即報警求助。警方趕往現場途中，竟遇到山道猴霸占道路，必須鳴笛驅趕。最終，在警消人員細心破窗救援下，孩童安全獲救，一家人終於鬆了一口氣。TVBS新聞網 ・ 5 小時前
遭爆助「太子」幹部來台 林思銘駁：絕無介入
跨國犯罪組織「太子集團」，被英、美聯合制裁，在台灣的幹部，也陸續被檢調拘提、羈押。現在移民署也證實，太子集團董事長陳志，近年曾派遣核心幹部劉學鋒、李丞丞來台，疑似以旅遊名義「巡視據點」，而且還找上時任的國民黨立委李德維，與現任立委林思銘協助入境。TVBS新聞網 ・ 9 小時前
紐約3大機場都砍航班 業者建議盡早訂票
因聯邦政府持續停擺，聯邦航空管理局(FAA)於11月7日宣布，將從8日起對包括紐約都會區內多座機場實施航班削減，以維持飛...世界日報World Journal ・ 14 小時前
影／柯煒林來台拍《大濛》髒話學超快！ 方郁婷挑戰燒柴慘燒到瀏海
[FTNN新聞網]影音中心／孫睿瑜入圍第62屆金馬獎11項大獎的《大濛》由《消失的情人節》導演陳玉勳執導、集結怪物新人方郁婷、港星柯煒林、9M88等重量級卡司。...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
社安網2.0計畫5年819億元 4重點防孤獨死、兒虐
（中央社記者沈佩瑤台北8日電）為接住每個有需要的人，衛福部編列5年819億元預算推動「社安網2.0」，4大重點包括獨居長輩關懷、育兒指導員、導入AI及毒癮者社區支持，防止孤獨死、兒虐等，預計明年上路。中央社 ・ 8 小時前
中職》與樂天球團高層談二軍宿舍風波 蔡其昌：產業發展一定要投資
中職會長蔡其昌今天前往桃園棒球場，就二軍宿舍風波與樂天球團高層溝通，與樂天集團亞太區執行長葛城崇會談20分鐘，蔡其昌表示，已經把相關意見向葛城反應，樂天集團也給出善意的回應，「我能做的就是這樣。」蔡其昌指出，他在會談中向葛城表達，台灣棒球正在快速起飛，過去台灣對日本職業棒球的經營都投以羨慕的眼光，甚自由時報 ・ 9 小時前
童振源：新加坡相信菁英治國 有才者帶領國家進步 資產管理快速發展 領先香港全球第二 黃循財呼籲 用和平手段解決兩岸問題｜全球聊天室｜#鏡新聞
曾任台灣僑委會委員長，現任駐新加坡台北代表處代表童振源，接受《全球聊天室》專訪時，對新加報如何從蕞爾小島被馬來西亞迫使獨立，經過60年的努力，登上亞洲人均GDP No.1娓娓道來。同時，新加坡也在資產管理領域吸引大量外資，成為全球第2亞洲第一，新加坡只有6百多萬人口是如何做到？它的政府又如何透過吸引尖端人才政策，解決少子化趨勢？最後他強調，星台兩國長期友好，面對南海紛爭及兩岸問題，黃循財總理堅持用和平手段解決。詳細內容請收看完整節目報導。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 16 小時前
蔣萬安未來有機會「登大位」！命理師鐵口直斷：他有龍臉
命理師周映君過去曾算出民眾黨前主席柯文哲「沒有總統命」，66歲時還會走入「空亡」，日前她又表示，現任台北市長蔣萬安「沒有總統命」。不過，命理師「小孟老師」認為，蔣萬安有機會成台灣的領導者，並指他和總統賴清德一樣有龍臉。中天新聞網 ・ 6 小時前