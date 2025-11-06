桃園南門市場大火 市府拍板4救助措施
（中央社記者葉臻桃園6日電）桃園市南門市場昨天晚間發生大火，有數百攤位受影響。桃園市政府今天拍板4項措施，攤商除了免收11月的使用費，也可申請急難救助；火災鑑定後將公安檢查，確保無安全疑慮後才能復業。
南門公有零售市場是桃園區歷史最悠久的傳統市集之一，昨天晚間9時35分因不明原因發生火警，雖然無人傷亡，但火勢延燒面積約有三分之二，有數百個攤位受影響。
桃園市長張善政上午趕赴現場了解狀況後表示，將啟動包括主動聯繫受災攤商提供急難救助方案、全面免收1個月攤位使用費、中繼市場設置與市場消防安檢等4項措施，全力協助攤商儘速復業、降低損失。
桃園市政府經濟發展局在召集相關局處、單位展開緊急會議後表示，消防局將先進行火災鑑定，火災鑑定後再由經發局辦理市場結構相關公安檢查，確保無安全疑慮後才能復業，並全面啟動公、民有市場消防安檢作業，避免再發生市場火災。
經發局也說，將同步評估受災損攤商可臨時安置之中繼地點，並主動通知受害攤商，有影響生計者，可向區公所申請急難救助，同時南門公有市場將全面不收11月的攤商使用費，後續視火災鑑定和環境復原情況隨時滾動調整。（編輯：張銘坤）1141106
