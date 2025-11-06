桃園南門市場大火! 攤商痛哭

社會中心／綜合報導

繼續來關心這一起桃園的是場大火！桃園的南門市場，在這一場祝融之災，粗估有50幾家攤商全毀，遭受波及的業者，不計其數，有攤商看著滿目瘡痍，當場落淚，有人粗估損失高達上百萬，而市場內的豬肉攤，原本期待能夠擺脫豬瘟疫情，重新營業，卻又碰上火災，現在開張之日，可說是遙遙無期！

桃園南門市場攤商：「可以可以。」趕緊把家當通通搬出來，桃園市南門市場攤商，火災後搶救生財工具，面對災後龐大壓力，有攤商當場痛哭。桃園南門市場服飾業者：「看到他們大家在哭，真的很難過，南門市場就像我家一樣，就像我媽媽一樣，我們家失火了，你們說我不傷心嗎？」桃園南門市場雞肉業者：「我個人來講的話，（損失）可能差不多有十萬了。」帆布燒得焦黑，許多生財器具付之一炬，原本一大早上工，是所有攤商的日常，現在只能心裡淌血，默默收拾殘局。

走進市場裡頭，完全是漆黑一片。水管還在滴水，所有用電停擺，保存食材的冰箱沒有一台能用，生意做不下去，對於豬肉攤商來說，前陣子碰上豬瘟疫情，已經兩個星期沒賣溫體豬肉，原本期待，這幾天就要重新開張、做生意，現在大火一燒，只能繼續休息。桃園南門市場豬肉業者：「（休）15天了剛要開始要做而已，又火燒起來了，做習慣了，你沒有做喔，真的身體會受不了。」攤商的笑容，掩藏不住內心的苦澀，而同樣受災的，還有這一間童裝店，業者趁空檔趕緊衝進店裡收衣服，火警來時，衣服不是被燻黑，就是被消防水柱波及，只能救一件算一件。





桃園南門市場服飾業者：「可以用的就用啊，不行用的就報廢掉，（損失大概多少？）這樣隨便也一兩百萬。」只是大部分的服飾攤商，依然被封鎖線擋住，無法進火場整理。桃園南門市場服飾業者：「我賣內衣雜物的百貨這樣，（有進去看過嗎？）不行過去，不行了啦，都燒到不行了，快30年了，人沒事就好，好加在是晚上（火警），不然白天燒起來還得了。」儘管沒有造成傷亡，但是一起大火，已經讓攤商們損失慘重，要回到可以做生意的情況，還不知道要多久。

