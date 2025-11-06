桃園南門市場大火！攤商衝現場崩潰「什麼都沒了」 在地人：好痛心

社會中心／許智超報導

南門市場5日晚間發生火警，約2/3個市場燒毀，損失難以估計。（圖／翻攝自黃瓊慧Threads）

有60年歷史的桃園市南門市場昨（5日）晚間發生火警，約2/3個市場燒毀，損失難以估計。市長張善政一早抵達現場，說明現階段的補救措施，降低影響攤商的生計情形。對此，就有民眾表示，朋友在這邊經營3、40年，前幾天才進一大批魚貨，損失上百萬，到現在還不清楚受損情形，相當交集，不少市民也感嘆，「在地人的傳統市場一夕之間就燒毀了，好痛心」。

桃園市消防局5日晚間接獲民眾報案，稱南門市場一地上1層鐵皮結構建築物突然起火，派遣35輛消防車、2輛救護車、共79名消防人員到場搶救，火勢4個小時才撲滅，大火狂燒3000平方公尺，約2/3個市場燒毀。

從空拍畫面可見，一整排的鐵皮屋頂已經燒出好幾個黑色大窟窿。（圖／翻攝畫面）

從空拍畫面可以看到，一整排的鐵皮屋頂已經燒出好幾個黑色大窟窿，雖然火勢已經撲滅，但幾個攤位還是不斷冒出白煙，隨著風勢繼續飄散，現場瀰漫濃到去不掉的燒焦味。桃園市議員黃瓊慧也感嘆，看到市場燒到剩下骨架，心中真的五味雜陳。

此外，有民眾一早就到市場關心狀況，但因為還在火場鑑定無法進入，表示朋友在這邊經營3、40年，前幾天才進一大批魚貨，損失上百萬，到現在還不清楚受損情形，相當交集。不少市民也在Threads難過直呼，「有些攤販老闆一知道失火，立刻跑到現場看，發現什麼都沒了直接在現場大哭」、「心裡滿難過的，畢竟那是我從小長大的地方」、「在地人的傳統市場一夕之間就燒毀了，好痛心」、「生活重心突然沒了，我天天都要去南門市場採買，他們就像是老朋友一樣，『南門市場』我等你回來喔！」

張善政一早抵達現場，說明現階段的3個補救措施，降低影響攤商的生計情形。（圖／翻攝畫面）

針對南門市場的災情，張善政表示，市府會儘快找鄰近的地方，讓攤商能夠營業，不要影響到他們的生計。他強調，市場的內部10月中才完成消防安檢，理論上是沒有問題的，但因為外攤很多，從裡面拉電線到外面來，市府還會進一步去瞭解，而桃園市其他的市場有沒有類似的現象，如何來防範，也會即刻啟動做更廣泛的消防安檢，讓其他市場的潛在風險盡量降低。

