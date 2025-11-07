桃園南門市場大火 攤商要求市府代位求償

營運60多年的桃園市桃園區公有南門市場遭遇大火，起火點疑似是私人外攤冰箱後方的電線短路造成，波及到公有市場。7日上午，南門市場自治會在南門活動中心召開市場災後緊急協商自救會，商討後續事宜。

南門市場自治會會長鄭秀美說道，「像我的衣服200多萬耶，我們要要求的就是規費、財損、攤損，還有讓我們儘速營業。」

南門市場自治會總幹事郭添成質疑，「電的問題牽了20、30呎，然後是外面接過來的，他有沒有符合那個規定？」

自治會拿出多張消防栓被瓦斯桶、雜物擋住照片，表示根本就是不定時炸彈，除要求外圍攤商擺攤要合乎安全法規、動線要順暢外，也要求市府代位求償，同時希望最晚農曆過年前恢復營業。

桃園市經發局副局長陳炳仲回應，「已經燒燬的攤商的部分，必須要把受損的建物在保險都確定之後，我們希望要把它拆除，會用一些臨時的方法，讓攤商能夠盡快來做復原的營業。」

針對災後的復原，經發局表示，未被火災波及攤商目標一週內復業，遭燒毀攤商農曆過年前復業，除了壓縮火場鑑識時間，立即針對建築物的安全進行體檢，同步處理用電問題，把所有作業時間壓縮到最短，讓攤商都能夠儘快恢復營業。

