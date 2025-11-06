桃園南門市場大火！燃燒逾3000平方公尺 張善政曝現況

桃園市桃園區南門市場昨（5）日晚間發生大火。（圖／翻攝自張善政臉書）





桃園市桃園區南門市場昨（5）日晚間發生大火，現場一度傳出多次氣爆聲。桃園市長張善政今（6）日凌晨表示，火勢已於昨晚11時50分控制，但市場約三分之二區域受損，損害相當嚴重，市府將於今日召開緊急會議，研擬中繼與重建方案。

桃園市消防局指出，5日晚間9時35分接獲通報，指南門市場位於文化街的地上一層鐵皮建築起火。第一大隊三民分隊獲報後立即派員前往現場搶救，到場時火勢猛烈，並有2人順利逃生。由於現場傳出氣爆聲響，消防單位封鎖周邊道路，全力灌救，防止火勢擴大。

張善政於凌晨透過臉書說明最新狀況，他指出，經消防人員數小時搶救，火勢在5日晚間11時50分獲得控制，但初步研判市場約有三分之二區域燒毀，受損情況嚴重。

他已指示市府經發局及區公所於6日上午召開緊急會議，盤點受災攤商名單，整合各局處資源，提出中繼安置及市場重建計畫。

張善政感謝消防同仁及第一線人員通宵搶救的辛勞，並呼籲市民配合封鎖與交通管制，暫勿靠近火警現場，同時注意空氣品質與安全。

