桃園南門市場大火「黑煙火光竄天」！惡臭飄散40里 議員嘆：燒到剩骨架

社會中心／施郁韻報導

南門市場大火5日晚間9點30分左右發生火災。（圖／翻攝畫面）

桃園市桃園區文化街南門市場5日晚間9點30分左右發生火災，由於火勢迅速延燒、濃煙竄升，南門市場最熱鬧的區域幾乎被燒毀。消防局派遣第一大隊桃園分隊前往搶救，桃園區各地民眾當下都聞到惡臭，燒焦味飄散40個里，一度升高為二級警戒。

火警發生後，消防局立即派遣第一大隊桃園分隊前往搶救，消防人員指出，起火點為地上1層鐵皮結構建築物，出動79名消防人員、消防車35輛、救護車2輛。

南門市場附近道路都是煙，影響周邊空氣品質，眾多當地民眾在社群發文反映，聞到燒焦味。消防單位也增派多個分隊前往支援。

民進黨桃園市議員黃瓊慧表示，看到南門市場燒到剩下骨架，「心中真的五味雜陳」。（圖／翻攝自黃瓊慧Threads）

對此，桃園市政府指出，空汙可能受影響區域包括桃園區玉山里、泰山里、龍山里、龍祥里、龍壽里、龍鳳里、中泰里、中德里、南門里、中平里、中山里、中路里、中聖里、中信里、中正里、文明里、南華里、西門里、光興里、長美里、西湖里、文昌里、文化里。

中壢區篤行里、仁德里、忠義里、復華里、中原里、福德里、內壢里、普強里、華愛里、仁愛里、普慶里、普仁里、普忠里。八德區白鷺里、茄苳里、茄明里、永豐里，提醒下風處區域民眾應緊閉門窗、戴口罩。未傳出人員受困與傷亡消息，詳細起火原因仍有待火調人員進一步釐清。

民進黨桃園市議員黃瓊慧發文表示，桃園南門市場大火，看到市場燒到剩下骨架，「心中真的五味雜陳」，謝謝桃園消防局的同仁盡力灑水灌救，並回報目前無人員傷亡。

