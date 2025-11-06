社會中心／桃園報導

位在桃園市的南門公有市場，驚傳祝融之災！昨天（5日）晚間九點多，市場內的攤位起火，熊熊火焰瞬間延燒，加上攤位內存放瓦斯桶，不時傳出氣爆聲響，總計超過三分之二的攤位，全都付之一炬，所幸無人傷亡，事隔一天，桃園市長張善政前往勘災，除了停止收租，也研擬市場中繼方案，還有重建計畫。





桃園南門市場大火「2/3區域焚毀」 張善政：研擬中繼方案

桃園南門公有市場11/5晚間發生火警 燃燒面積約3千平方公尺（圖／民視新聞）









熊熊烈焰不斷竄燒，整個市場，陷入火海，屋頂被燒成團團火球雨，從天而降，消防人員獲報，緊急佈設水線，但火勢一發不可收拾，甚至好幾度，釀成瓦斯氣爆，不時的劈哩啪啦聲響，伴隨火花四射，一度傳出有名83歲男子受困，所幸救出時，沒有大礙，但裡頭部分攤位，早已付之一炬。

攤商：「(火警)沒多久我家(攤位)就不見了，每家都有瓦斯桶啊，這是市場欸。」

攤商：「我剛剛才放貨回去啊。」

南門市場管委會總幹事 黃清河：「店家普遍都有電在，所以這應該跟你們所說的延長線(走火)，絕對不是重點，現在就是看火場鑑識，看答案是在哪裡。」

廣告 廣告





















桃園南門市場大火「2/3區域焚毀」 張善政：研擬中繼方案

桃園市消防局出動消防人員107人、義消42人前往 並調派各式消防車輛47輛進行滅火作業（圖／民視新聞）













5日晚間9點多，桃園南門公有市場發生火警意外，燃燒面積達3千平方公尺，不僅市場內的許多攤位付之一炬，還延燒到外頭的攤商，里長挨家挨戶，緊急通知鄰近住戶撤離。

桃園南華里長 林獻堂：「有些比較高齡的、有的做生意的 就住在這邊，這安全問題 趕快撤離。」

根據了解，起火點疑似在一處魚攤旁，監視器拍下，當時兩名男子發現火苗，立刻拿出水桶、滅火器灌救，但火勢蔓延迅速，瞬間吞噬半個市場。受災的南門市場，有超過60年歷史，光室內攤就有116攤，外攤則有200多攤，這回慘遭惡火肆虐，短期內恐怕無法營業。

桃園市長 張善政：「大概延燒了整個市場的超過一半，可能將近三分之二的面積，沒有辦法營業，我們會 第一 當然攤位的租金是停收 這是不用講的，可以做什麼樣的補助，今天早上 馬上 我們的經發局 就會開始開會研議。」

桃園市經發局長 張誠：「今天現場這麼多人，代表這邊的採買習慣是某種程度成形的，也就是我們選中繼市場的時候，離這個地方超過一公里都叫不便民。」

廣告 廣告





桃園南門市場大火「2/3區域焚毀」 張善政：研擬中繼方案

桃園南門公有市場發生火警導致部分攤位付之一炬 桃園市府除了停止收租也同步研擬設置中繼站（圖／民視新聞）

















一場火警，燒毀市場攤商生財工具，唯一慶幸的是，沒有造成人員傷亡，現在市府除了緊急研議補救措施、設置中繼市場，也將擴大其他市場的消防安檢，。

原文出處：桃園南門市場大火「2/3區域焚毀」 張善政：研擬中繼方案

更多民視新聞報導

前租客疑租賃糾紛＂挾怨報復＂ 開車撞門釀火災母女雙亡

烏日火警嫌犯車內輕生未遂 曾竊少女貼身衣褲挨告

前租客涉縱火釀台中母女雙亡 檢方深夜聲押禁見

