桃園南門市場大火 2/3焚毀

桃園南門市場大火，市場近半付之一炬，數百個攤位受影響。 （桃園市消防局提供）

記者陳華興∕桃園報導

桃園市桃園區南門市場五日晚間發生大火，有約三分之二面積、數百攤位受影響。市長張善政六日上午赴現場了解狀況；市府也召開緊急會議，將暫時停止收租、研擬攤商補助方案等。

南門公有零售市場於民國四十年間成型至今，是桃園區歷史最悠久的傳統市集之一。消防局五日晚間獲報南門市場攤販發生火警，八十三歲劉姓男子被引導救出、未受傷就醫。火勢在六日凌晨撲滅，燃燒面積約三千平方公尺。

經發局上午邀集相關局處、單位展開緊急會議，盤點災損情形、影響狀況及後續處理方案等。張善政也趕往南門市場現場了解受災狀況。

因應南門市場火警，張善政市長視察拍板四措施協助攤商。（一）(新聞處提供）

張善政表示，火勢延燒將近市場的一半、面積約有三分之二，內外攤加起來有好幾百個攤位受到影響。所幸消防局在第一時間拉起封鎖線，市場後方有一小塊沒有受到影響，六日還能正常營業。

張善政說，目前有幾個補救方向，第一是對於近期沒有辦法營業的攤商，將暫時停止招收租金，經發局也已經在研擬補助方案；第二是在市場完成重建之前安排攤商去其他地方營業、避免生計遭受影響。第三是消防安檢的部分，南門市場內部十月中才完成消防安檢，理論上是沒有問題；但因為外攤很多、從裡面拉電線出去，這部分細節還在了解，看有沒有什麼可以再做防範。

市議員凌濤（中）與經發局長張誠（右一）、消防局局長龔永信(左二）會勘南門市場大火，建請市府全面重建。（凌濤辦公室提供）

議員凌濤六日上午與經發局、消防局會勘南門市場大火，建請市府比照台北南門市場全面重建，並保留老味道，重新改建成為桃園的新觀光景點。