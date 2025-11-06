桃園南門市場大火49攤商燒毀 市府研擬中繼與重建方案

熊熊大火猛烈燃燒，桃園市桃園區的南門市場5日晚間9時左右發生重大火警，延燒近6個小時，公有攤商118家，就有49家被燒毀，市場有將近三分之二營運面積受到影響，有攤商擔心到一夜沒睡，隔天仍繼續擺做生意的攤商，也感嘆生意大受衝擊。

攤商鄧先生說，「都被燒掉啦，而且很多器具什麼的有沒有，我自己的生財工具全部都沒了，都燒光了，那上面的屋頂呀，什麼都被燒到空掉了，很嚴重啦，整個晚上沒睡，因為就是很擔心呀。」

攤商呂小姐表示，「也是有影響呀，人比較少出來呀，喔，做不到三分之一啦。」

這次受到火災重創的南門市場，已經有60多年歷史，是桃園最老的公有市場，今年10月也才做過安檢，初步火調結果，疑似是外攤私有攤販冰箱後方的電線短路造成，波及到公有市場，詳細原因還有待釐清。

桃園市經發局副局長陳炳仲指出，「等消防鑑定完成之後呢，我們後續會請相關的結構技師，然後來確定現場，南門市場的市場結構是不是安全，然後可以繼續來做營運。」

經發局和區公所召開會議後，先盤點受災攤商，整合各局處資源，並且評估是中繼和重建方案，不過，市場自治會則期盼能夠儘速在原地重建。

南門市場自治會委員熊先生說：「（希望恢復）就地營業，因為在這裡生意，大家都是做得很好啦。」

桃園市長張善政表示，「中繼市場我們會儘快找鄰近的地方，能夠成立一下，讓我們攤商能夠到附近去營業，不要影響到他們的生計。」

經發局表示，火災攤商停收攤位費用，若有影響生活，可向區公所提出急難救濟申請專案補助，目前擇定幾個臨時安置地點，正在評估中，另外也將針對桃園轄內其他公有市場及列管的私人市場，進行全面消防安全檢查，避免類似情事再發生。