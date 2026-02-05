桃園南門市場年前復業 議員讚張善政：用成績讓民進黨跟小丑一樣 9

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／桃園報導

桃園南門市場在去年11月深夜突發大火，火勢延燒近3小時才獲控制，市場約3分之2區域付之一炬；而桃園市長張善政因第一時間未露面，僅在社群上說明最新消息，當時一度遭批「線上勘災」。對於南門市場今（5）日趕在農曆年前奇蹟式復業，國民黨桃園市議員詹江村稍早於臉書發文盛讚，「因為這位不會作秀的理工男，最終都會用成績讓民進黨跟小丑一樣」。

南門市場火災後重新營運，桃園市政府經濟發展局今日舉辦開市大吉集客活動，民眾在市場消費就可兌換100元加菜金，發放短短半小時就被搶領一空。對此，詹江村狠酸，大火發生時，有「三寶議員」衝到現場泡麵給消防員吃，而掌握狀況但不願意到現場干擾救災的張善政，反而被三寶議員和綠營側翼一直酸。

「這就是為什麼張善政總是讓綠營氣得牙癢癢的原因。」詹江村說，因為這位不會作秀的理工男，最終都會用成績讓民進黨跟小丑一樣。

詹江村進一步表示，據他了解，張善政當晚不僅人在桃園官邸掌握狀況，火勢撲滅後在隔天一大早就到現場；重建過程中，張善政更是親自去現勘好幾次，一樣沒有大肆宣傳。而他自己也一直盯著市府的重建進度，攤開時程，市府真的很值得肯定。

詹江村指出，火災後，各局處立刻分頭行動，投入廢棄物清運、環境消毒、復電作業、土地鑑界、整地作業，也整頓周邊交通與公共安全，在最短時間內，讓市場能夠做生意。

「會做事的人，不需要靠在火災現場泡麵證明存在感。」詹江村強調，奉勸在桃園議會的民進黨同事，就算和青鳥側翼勾結一直帶風向，但真的帶不走桃園市民真實感受，反而只會讓民進黨越來越被厭惡。

照片來源：翻攝自詹江村臉書

