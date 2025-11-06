桃園南門市場惡火延燒三小時！三分之二攤區燒毀 83歲翁驚險脫困

（記者許皓庭／桃園報導）桃園市桃園區南門市場昨（5）日晚間發生嚴重火警，火勢猛烈、濃煙竄天並不斷傳出氣爆聲響，驚動附近居民。消防人員緊急趕抵現場展開灌救，並從火場中救出一名83歲老翁，所幸並未受傷。經連夜搶救，火勢於當晚11時50分獲得控制，但初步研判市場約有三分之二攤區燒毀，損失相當嚴重。

桃園市消防局表示，5日晚間9點35分接獲通報後，立即派遣多個分隊前往文化街南門市場現場。消防隊到達時，發現火勢起於地上1層的鐵皮建築攤區，延燒速度極快。現場火光沖天、濃煙密布，並夾雜多次氣爆聲，消防人員第一時間布設多條水線進行灌救，同時引導民眾撤離。

廣告 廣告

圖／桃園市長張善政表示，市場約有三分之二攤位受損，部分區域幾乎燒成廢墟。（翻攝 張善政 Facebook）

救援行動中，消防人員成功在火場內救出一名83歲劉姓老翁，經確認並未受傷，也表示無須送醫。消防局指出，火勢在晚間11時50分獲得控制，至隔日凌晨1時20分完全撲滅，殘火清理工作持續至凌晨3時47分結束。整起事件共動員消防人員超過百人、義消42人，出動各式消防車輛47輛投入滅火。

桃園市長張善政於6日凌晨透過臉書發文，向外界說明南門市場火警的最新情況。他指出，這場大火燃燒面積廣，火勢在最初階段相當猛烈，消防局於第一時間封鎖周邊區域並全力搶救，成功阻止火勢波及鄰近住宅區。經數小時搶救後，火勢終於控制，但初步勘查顯示，市場約有三分之二攤位受損，部分區域幾乎燒成廢墟。

張善政強調，市府已要求經發局與區公所於6日上午召開緊急會議，盤點受災攤商名單，並整合各局處資源，研擬中繼市場與重建方案。他也感謝所有消防與第一線救災人員通宵奮戰，呼籲市民暫勿靠近火場，配合封鎖與安全管制。

廣告 廣告

市府同時提醒，下風處區域空氣品質可能受影響，民眾應緊閉門窗、減少外出，若必須外出應佩戴口罩。對於呼吸道敏感族群與長者，市府呼籲加強防護，避免吸入煙塵。

據了解，南門市場為桃園地區歷史悠久的傳統市場，內有蔬果、熟食與生活用品攤商數百家。由於事發時已過營業時間，多數攤商已收攤，未造成人員傷亡。

消防局指出，火場結構為老舊鐵皮建築，堆放大量易燃物，使火勢擴散迅速。目前火調人員正進入現場蒐證，將釐清起火原因是否與電氣短路或人為因素有關。

市長張善政最後表示，市府將全力協助受災攤商復原營運，並在重建計畫中優先考量安全與防火設計，以降低傳統市場未來火災風險。他也強調，市府會持續監控空氣品質變化，確保居民健康安全。

更多引新聞報導

快登記領錢！普發一萬今開放尾數「2、3」分流 最快下週就能入帳

被說「軟飯男」詆毀！凱渥員工替范姜彥豐爆內幕：粿粿這樣太沒水準

