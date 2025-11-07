桃園南門市場惡火！「外攤燒進內攤」2/3沒了 初判原因：冰箱電線走火

記者羅欣怡／桃園報導

桃園市南門市場5日發生火警，初判是外面魚攤的冰箱電線走火釀災。（圖／民眾提供）

桃園市在地60年的南門市場，5日晚間一場惡火燒掉了2/3的區域，內、外攤總計上百個攤位受到影響，損失金額難以估計，市府啟動緊急應變措施，將替攤商尋找中繼市場繼續營業。據了解，起火點疑似外部市集魚攤冰箱後方電線走火，延燒進市場裡。

桃園市長張善政昨日一早前往市場現勘，啟動4大因應措施，包含：提供受災攤商急難救助、免收十一月攤租、儘速設置中繼市場、全面檢查各市場消防安全；桃園區公所對公有市場投保火險及公共意外責任險，不過理賠對象僅限內攤，外攤則無。

廣告 廣告

桃園南門市場大火，內、外攤都受災。（圖／翻攝自張善政臉書）

現場的監視器拍下，5日晚間9時許，市場對面有一群人在街道上聊天，但對面攤販似乎已經冒出小火花，火光一閃一滅，但大夥人還沒發現異狀，過沒多久，其中一名黑衣男發現不對勁，伸手指了對面，沒過多久大火竄出，一群人衝到對面幫忙滅火，但火勢迅速蔓延，燒了4小時才撲滅。

桃園南門市場火警，空拍畫面可以看到燒出一個個大黑洞。（圖／翻攝畫面）

據了解，南門市場內攤共118攤，這次火災中有49攤受損，外攤則有50多攤遭毀，市場上個月中旬才完成消防安檢，昨初勘疑為外攤的魚販冰箱電線走火，排除人為縱火，確切致災原因待調查釐清。

更多三立新聞網報導

遭爆讓姪女住官舍！竹市消防局長心疼「她被家暴」：緊急暫居庇護所

綠帽尪收匿名爆料！桃園人妻「解鎖黑人」激戰多人 炫耀：來自象牙海岸

獨家／60年桃園南門市場惡火！「百萬貨燒到剩灰燼」事發前影像曝光

真「放牛吃草」！飼主放養…3牛忘回家「狂嗑操場草地」 學生嗨：太扯

