桃園南門市場惡火！「氣爆聲」不斷 4小時燒近千坪

桃園的南門市場昨(5)日約晚間9點半發生嚴重火災！火勢相當猛烈，灰黑色濃煙直竄天際。由於市場攤販大多都有擺放瓦斯桶，也讓火場氣爆不斷，火勢也一度越燒越旺，一直到今(6)日清晨才成功撲滅，所幸沒有人傷亡。而監視器畫面疑似也拍下起火瞬間，不排除是因為市場魚攤旁電線走火才導致意外發生。

爆炸聲不絕於耳現場火光四濺，火勢隨著一次次的爆炸，越燒越旺濃煙直竄天際，消防人員趕抵現場，緊急佈水線灌救，外面烈焰沖天裡面火燒攤位，市場攤販用來營業的瓦斯罐，也讓氣爆危機持續引爆，這裡是桃園市桃園區的南門市場。

昨日晚間9點多惡火竄出，氣爆不斷加上易燃物延燒，市場3千平方公尺面積慘遭大火肆虐，火勢狂燒超過4個小時，到今日清晨1點20分才被撲滅，但直到3點47分還有殘火不斷，就算緊緊戴著口罩，也遮不住長輩眼神中的驚恐，看著火勢狂燒里長敲門提醒趕快跑。

南華里里長林獻堂說：「(南門)市場內差不多百人，百人大家都出來啊，有的是年紀比較大，有的做生意在這裡住。志工去通知，大家就趕快合作，去敲門，或是跟里民說。」

監視器畫面疑似也拍下起火瞬間，不排除是因為市場魚攤旁電線走火，才導致意外發生，幸好有些攤商不住在市場內，也有人早早出門準備做生意，火勢延燒時在家的里民並不多，但還是有一名83歲的阿公受困火場，幸好在消防員的引導下驚險脫困沒有受傷，雖然無人傷亡，但濃煙影響仍不容小覷。

環保局也緊急提醒附近警戒區，包含中壢區的篤行里仁德里等地區，事發的桃園區中玉山里泰山里等23個里以及八德區的白鷺里及茄苳里等里民，緊閉門窗外出戴好口罩，桃園市第一大隊大隊長賴志忠說：「我們總共出動了47輛的各式消防車輛，消防人員.義消人員共出動了將近150名。」所幸火勢已滅沒有人傷亡，至於起火原因還有待調查。

