桃園南門市場慘燒！張善政宣布「每攤先領3萬」

桃園市南門市場5日慘遭祝融，市長張善政12日指出，市府全力協助清理與拆除作業，初步規畫每攤核發3萬元「急難應變救助金」，並成立重建專案小組，加速市場復業進度。(桃園市經發局提供）

桃園市南門市場5日慘遭祝融，公有攤商118家燒毀49家，災情慘重。桃園市長張善政12日於市政會議表示，目前市府積極協助南門市場清理及拆除作業，為排解攤商的經濟壓力，目前初步規畫核發「急難應變救助金」，比照非洲豬瘟做法，每攤可領3萬元。

張善政說，此次市府全體總動員，環保局加班協助現場清運廢棄物，清出約46公噸災後廢棄物，並進行至少2次環境消毒，日前為了避免颱風再度釀成災害，建管處也預防性拆除了約550平方公尺的危險結構，而針對受損攤位的拆除工程將於17日進行到12月1號，並於周遭安排交管，盡可能讓周邊交通影響降到最低。

張善政表示，火災原因的調查是市民很關心的部分，也是後續保險的基礎，因部分證物需送消防署鑑定，還需要一點時間，待結果出爐後，會儘速完成火災調查報告。保險部分，南門市場初判可計入火險理賠，並已有部分攤商完成估價，後續也會請桃園區公所也持續協助。

張善政提到，除了生財工具、貨品受損，這段期間不能做生意，能夠體會大家的辛苦與壓力。目前市府正在研議比照豬瘟防疫期間的作法，希望在法令規範內努力找出最大的協助空間，儘快核發「急難應變救助金」，初步規畫每攤可領取3萬元。

張善政也說，針對未來的重建工程，將分為兩期進行。第一期，針對北區未受損區域，預計11月底前全面恢復用電；第二期，針對南區受損區域，已由建築師完成現勘與設計，待拆除完畢後即可接續施工，目標在年底前完工。

張善政提到，為了統整上述市場重建各個面向的業務，市府也將成立「南門市場重建專案小組」，集結市府各局處的力量，加快後續復業、協助及重建的進度，讓所有問題都能有專責的窗口。他也強調，重建的路上，市府會持續與大家站在一起，請民眾放心。

