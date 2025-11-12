桃園南門市場慘燒！張善政宣布「每攤先領3萬」
桃園市南門市場5日慘遭祝融，公有攤商118家燒毀49家，災情慘重。桃園市長張善政12日於市政會議表示，目前市府積極協助南門市場清理及拆除作業，為排解攤商的經濟壓力，目前初步規畫核發「急難應變救助金」，比照非洲豬瘟做法，每攤可領3萬元。
張善政說，此次市府全體總動員，環保局加班協助現場清運廢棄物，清出約46公噸災後廢棄物，並進行至少2次環境消毒，日前為了避免颱風再度釀成災害，建管處也預防性拆除了約550平方公尺的危險結構，而針對受損攤位的拆除工程將於17日進行到12月1號，並於周遭安排交管，盡可能讓周邊交通影響降到最低。
張善政表示，火災原因的調查是市民很關心的部分，也是後續保險的基礎，因部分證物需送消防署鑑定，還需要一點時間，待結果出爐後，會儘速完成火災調查報告。保險部分，南門市場初判可計入火險理賠，並已有部分攤商完成估價，後續也會請桃園區公所也持續協助。
張善政提到，除了生財工具、貨品受損，這段期間不能做生意，能夠體會大家的辛苦與壓力。目前市府正在研議比照豬瘟防疫期間的作法，希望在法令規範內努力找出最大的協助空間，儘快核發「急難應變救助金」，初步規畫每攤可領取3萬元。
張善政也說，針對未來的重建工程，將分為兩期進行。第一期，針對北區未受損區域，預計11月底前全面恢復用電；第二期，針對南區受損區域，已由建築師完成現勘與設計，待拆除完畢後即可接續施工，目標在年底前完工。
張善政提到，為了統整上述市場重建各個面向的業務，市府也將成立「南門市場重建專案小組」，集結市府各局處的力量，加快後續復業、協助及重建的進度，讓所有問題都能有專責的窗口。他也強調，重建的路上，市府會持續與大家站在一起，請民眾放心。
更多中時新聞網報導
MLB》拚3連霸 道奇千萬美金留孟西
白敬亭讚歎導演拍他人生最帥
葛萊美入圍揭曉 ROSE女神卡卡搶年度歌曲
其他人也在看
桃園南門市場受損區盼趕年底前完成重建 市府擬發每攤3萬救助金
有逾60年歷史的桃園市桃園區南門市場5日大火，漁市場及公有市場幾被燒毀，市長張善政今（12）日主持市政會議時說明重建進度，市府將分2期重建，17日將開始進行燒毀區域的拆除工程，接續重建工程希望趕在年底前完工，同時一併整頓南門市場外攤環境，此外，市府也將發放緊急應變救助金，初步規劃每攤3萬元。自由時報 ・ 5 小時前
氣炸！水灌煙波飯店停車場逾 30車總價逾2千萬慘泡水
氣炸！水灌煙波飯店停車場逾 30車總價逾2千萬慘泡水EBC東森新聞 ・ 7 小時前
約旦河西岸衝突巴人受傷 以色列警稱逮捕屯墾者
（中央社巴勒斯坦自治區貝特利德11日綜合外電報導）以色列軍警今天表示，位於被占領約旦河西岸的圖爾卡姆市（Tulkarem）附近發生暴力衝突，造成巴勒斯坦人受傷、財產受損後，安全部隊逮捕多名以色列屯墾者。中央社 ・ 10 小時前
英超》再度遇竊！蒙面歹徒夜闖民宅 英格蘭國腳史特林與家人親歷驚魂夜
英格蘭足球國腳史特林（Raheem Sterling）位於伯克郡的住所，於上週六晚間驚傳遭蒙面歹徒入侵，當時他與家人正在屋內。這已是史特林第二次成為竊盜目標，泰晤士河谷警方目前已展開調查。據英國《電訊報》報導，事件發生於晚間約6時30分，數名蒙面男子試圖闖入。這位切爾西球星的發言人隨後證實，史特林與其孩子們事發時確實都在豪宅內，所幸全家均安然無恙。現年30歲的史特林與伴侶及三名孩子同住。這並非史特林首次遭遇闖空門。在2022年卡達世界盃期間，因 Surrey 郡的住宅遭歹徒破窗行竊，他被迫緊急離隊返英，並因此缺席了英格蘭對塞內加爾的16強賽。當時英格蘭足球總會聲明指出，史特林因處理家庭事務而無法出賽。在2022年的竊案中，時年24歲的克羅西（Emiliano Krosi）與其犯罪同夥，利用梯子從史特林臥室窗戶入侵，竊走了十只勞力士手錶及價值約30萬英鎊(約1186.9萬台幣)的名牌物品。克羅西其後因涉及包括此案在內的共33起竊盜案，遭判處12年10個月徒刑。更多新聞推薦• 更多》歐美足球新聞最新報導麗台運動報 ・ 21 小時前
北榮新竹分院70週年 喜抱腎臟病及糖尿病健康雙獎
今年歡慶創院70週年的台北榮總新竹分院，在《康健雜誌》首度舉辦的2025特色醫院評選中脫穎而出，獲選「腎臟病特色醫院」；而在國民健康署舉辦的「2025年糖尿病健康促進機構照護品質評核」中，更一舉榮獲「金獎」，肯定榮總體系在偏鄉推動慢性病永續照護的表現。自由時報 ・ 10 小時前
宜蘭蘇澳昨日雨量僅次梅姬颱風 648.5毫米創歷史次高
鳳凰颱風外圍環流與東北季風共伴效應，為北部、東半部帶來明顯雨勢，據氣象署統計，宜蘭蘇澳站昨日累積雨量648.5毫米、時雨量130.5毫米，均創下該站歷史第2高紀錄，僅次於2010年的「梅姬」颱風。中時新聞網 ・ 6 小時前
不斷更新／花蓮2村里颱風假！18縣市宣布了 明日停班課全台資訊一次看
即時中心／徐子為報導鳳凰颱風持續逼近台灣，今（12）晚會於屏東恆春半島登陸，但外圍環流配合東北季風，全台多地今日依舊風勢猛烈。根據氣象署最新預測，明日仍有3縣市部分地區達停班停課標準，包括台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮以及澎湖縣。。以下為《民視新聞網》整理全台各縣市停班、停課資訊。民視 ・ 24 分鐘前
不斷更新／鳳凰來襲！金門縣正常上班、上課 13日颱風假一次看
鳳凰颱風已於今（12）日晚間19時40分登陸恆春半島，目前已減弱為熱帶性低氣壓。中央氣象署預測，明日受到熱帶性低氣壓影響及東北季風增強，中部以北及東北部天氣轉涼，桃園以北地區有雨，並有局部大雨發生，其中基隆北海岸、大台北山區有局部豪雨發生的機率。《三立新聞網》也持續為讀者整理並更新各縣市停班課狀況。三立新聞網 setn.com ・ 10 分鐘前
再放一天颱風假？明天上午「4縣市達標」 最新風雨預測出爐
鳳凰颱風加速往台灣逼近！中央氣象署表示，颱風預計今（12）日晚間登陸恆春半島，短暫停留後便快速從恆春半島出海，期間有可能減弱為熱帶性低氣壓，氣象署也預計在今日晚間解除海陸警。不過根據氣象署最新16時風雨預報顯示，明日6時至12時風力部分仍有4縣市達停班課標準。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
羅志祥「對吳宗憲很失望」 30年疑問終於得到解答
吳宗憲12日與「咻比嘟華」成員小鐘、小馬合體上羅志祥的節目《綜藝OK啦》，私下吳宗憲和羅志祥是鄰居，原本就有私交，吳宗憲相當有自信問羅志祥：「憲哥這輩子有讓你失望過一次嗎？」沒想到羅志祥秒答，「有啊！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前
鴻海傳吃下納智捷 郭董造車夢重啟/力積電成交爆量近50萬張 台玻富喬齊發光/AI與PCB雙題材噴發 金像電台燿雙創高｜Yahoo財經掃描
受市場資金輪動效應帶動，美股周二漲跌互見。道瓊工業指數勁揚1.18%，創下歷史收盤新高；標普500指數上漲0.21%；那斯達克指數小跌0.25%；費城半導體指數下挫2.48%。市場資金從高估值AI與科技股撤出，轉向傳產與醫療與金融板塊。輝達遭軟銀以58.3億美元清倉持股衝擊股價重挫近3%，連帶拖累安謀、美光、Palantir等AI概念股回檔，台積電ADR也同步下跌1.39%。不過AMD法說釋出樂觀展望，預期AI晶片未來3至5年年增率上看35%，盤後股價反彈逾5%。 亞股今日普遍走揚，日股上漲0.43%，韓股勁揚1.07%，港股上升0.81%，僅上證指數下跌0.07%。 台股今（12）日開高震盪，盤中一度攻上28,071點，再度叩關28,000點大關，終場上漲162.14點，收27,947.09點，成交金額5,613.23億元。台積電(2330)上漲10元收1,475元，鴻海(2317)法說釋出明年AI訂單可望顯著成長，股價回到250元整數關卡，成為盤面焦點。記憶體與玻纖布族群雙主流領軍，力積電(6770)爆出近50萬張大量攻漲停；台玻(1802)、富喬(1815)、南亞(1303)等玻纖布族群齊鎖漲停。PCB族群同樣火熱，金像電(2368)盤中亮燈刷新天價，帶動台燿(6274)及乙盛-KY(5243)強勢攻頂。另宏達電(2498)受惠處分不動產、單季轉虧為盈激勵漲停，裕隆(2201)因傳出鴻海將入股納智捷亦鎖漲停。整體來看，在權值股與題材股齊發動下，台股量能放大、人氣明顯回溫。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 3 小時前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
外送員的逆襲！訂3杯飲料送上樓放鞋櫃、他收「天價罰款檢舉單」哭了
近日，新北市土城一名網友，使用外送APP訂購了3杯飲料，並要求外送員送上樓，放置在門外的鞋櫃上，沒想到事後，竟收到一張檢舉單，將面臨天價罰款，讓他直呼「原來請土城581外送，會順便送你一張檢舉單」，並將其PO在社群平台《爆料公社》，引發輿論關注，但有網友直言「違規就沒什麼好說的，認罰吧」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
粿粿搬錢救王子1／粿粿、王子美國行後就被甩 她慘淪三角風暴隱形受害者
究竟是什麼樣的愛意，導致粿粿對於王子如此飛蛾撲火？恐怕也是來自於和王子之間，戀情失速發展的極度張力。熟知內幕的人士透露，其實在粿粿跟王子迸發情愫時，王子同時也跟女星席惟倫交往。鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前
粿粿心疼王子想獨扛800萬賠償！提「讓前夫家人作保」 惹怒范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐與粿粿婚變風波延燒至今，據悉，在粿粿與王子得知范姜彥豐握有證據後，三方開始了長達4個月的協商，金額從一開始的...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
鳳凰估登陸台南嘉義！ 明9縣市恐停班課
氣象署資料顯示，中度颱風「鳳凰」11日7時的中心位置在北緯19.6度、東經118.4度，即在鵝鑾鼻的西南方約360公里處，以每小時11公里速度，向北北東進行，中心氣壓970百帕，近中心最大風速每秒33公尺（相當於12級風），瞬間最大陣風每秒43公尺（相當於14級風），七級風平均暴風...CTWANT ・ 1 天前
王子內湖5千萬豪宅住處「竟是昆凌家」！傳1毛都免付原因曝
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子（邱勝翊）遭男星范姜彥豐指控介入家庭，對方聲稱手中握有妻子粿粿與王子的關鍵證據。事件曝光後，3人分別在社群上發聲，引發外界熱議。值得注意的是，王子目前居住的地點，是位於台北市內湖區、市值約5000萬元的豪宅，而屋主竟是天王周杰倫的妻子昆凌。據悉，他不僅「免租金入住」，背後原因也曝光。民視 ・ 10 小時前
娃娃認與黃明志「激戰多次」！曝他與「多年女友」關係
娛樂中心／于士宸報導馬來西亞藝人黃明志日前捲入「護理系女神」謝侑芯猝逝案，隨著案情持續延燒，馬國警方也將調查方向從「猝逝案」轉為「謀殺罪」偵辦，並二度申請延扣，扣留時間3天，黃明志至少會留置至11月13日。然而，「台灣最強AV女優」娃娃（翁雨澄）日前爆料，自己曾在3月被帶往大馬旅遊，親口證實與黃明志「多次約砲」，如今更鬆口與黃明志交往15年女友的真實關係。民視 ・ 1 天前
遊美出軌另一對3／簡廷芮、王子「互撩留言全被挖出」 網友扮柯南：貼得比粿粿還近
王子被爆不僅介入粿粿與范姜彥豐的婚姻，現在更被起底也撩過簡廷芮，不僅互動曖昧，社群網站上一來一往的留言也被翻出。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前